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Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephesinde şok gelişme! - Son Dakika

Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephesinde şok gelişme!

20.10.2021 13:24
Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephesinde şok gelişme!

Özcan Deniz ile olaylı şekilde ayrıldığı eşi Feyza Aktan birbirine girdi. İddiaya göre şarkıcı Özcan Deniz, çocuğunu görmek için gittiği eski eşinin evinde tartışma yaşadı. İşte detaylar...

Feyza Aktan ve Özcan Deniz arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. En son Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz eski eşlerini birlikte yaşamaya mecbur bıraktı. İki eski elti anlaşamasa da aynı villada yaşaması uzun süre gündem olmuştu.

ÇOCUĞUNUN OKULUNDAN ARANDI

Taraflar arasında yeni kriz gündeme geldi. İddiaya göre Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz, oğlunun halen pijamalarla olduğunu gördü. İkili arasında tartışma yaşandı.

EŞİNE TOKAT ATTI

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Özcan Deniz'in oğlu babasına gelmek istediğinde ise Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı.

ÇOCUĞUN KAFASI KAPIYA ÇARPTI

Evden çıkarak kendisine gelmek isteyen oğlunu ise kolundan tutarak çektiği sırada yine iddiaya göre küçük çocuk kafasını kapıya çarptı. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile tartıştıklarını kendisini darp ettiğini ve ablası Eda Aktan'ın da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın bu iddiaya ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephesinde şok gelişme!
Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephesinde şok gelişme!
Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephesinde şok gelişme!
Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephesinde şok gelişme!

Kuzey Deniz, Feyza Aktan, Özcan Deniz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephesinde şok gelişme! - Son Dakika Magazin


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