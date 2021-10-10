Sahne için 12 yıl sonra ilk kez yurt dışına çıktı

Konser öncesi basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi. İmparator Tatlıses, gazetecilerle yaptığı söyleşilerde "Rabbim 'dur' demedikçe ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim" deyince duygusal anlar yaşandı.

'Yalnızım Dostlarım', 'Bebeğim' ve 'Mavi Mavi' gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendiren İbrahim Tatlıses , sevenleriyle sahnede hasret giderdi.