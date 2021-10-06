Selin Şekerci'den İbrahim Selim'e romantik kutlama: Korktuğumda kaçıp saklandığım yer tam da burası...

"İyi ki doğdunuz İbrahim bey! Benim erkek versiyonumu bana göderip çevremdekilere neler çektirdiğimi anlamamı sağlayan karmaya teşekkürler. Umarım uzun yıllanmız olur da bana laf yeriştiremeyeceğin günleri de görürüm. Umarım konuşulacak şeylerimiz şimdiki gibi hiç bitmez ve tek derdimiz vir vir susmamaktan geçirdiğimiz uykusuz gecelerimiz olur... Aman hayat zaten çok yorucu dinleneceğimiz, korktuğumuzda kaçıp saklanacağımız yer tam bu fotoğraftaki gibi olsun amin. Seni çok seviyorum"

İbrahim Selim, sevgilisine "Selin zaman dursun kal öyle... Seni çok seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.