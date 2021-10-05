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Ünlü sanatçı acı haberi duyurdu! Hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü sanatçı acı haberi duyurdu! Hayatını kaybetti

05.10.2021 13:14
Ünlü sanatçı acı haberi duyurdu! Hayatını kaybetti, System.String[]

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti. Fikret Erkoç kimdir? Neden öldü? İşte yanıtı...

Eylül ayında evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan ve kalça kemiğini kırdığı öğrenilen Fikret Erkoç'tan acı haber geldi.

Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Bülent Ersoy, bu kez de babasının ölüm haberiyle yıkıldı.

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, sahte PCR testinden dolayı ekibi Kıbrıs'ta tutuklandığı için zor günler geçiren Bülent Ersoy'un 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası vefat etti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Bülent Ersoy ise sosyal medya hesabından babasının ölüm haberinin yer aldığı bir paylaşımı yayınladı.

ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl nisan ayında annesini kaybeden Bülent Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

Bülent Ersoy, Eylül, Ölü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı acı haberi duyurdu! Hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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