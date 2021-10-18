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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Murda'dan flaş açıklama - Son Dakika

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Murda'dan flaş açıklama

18.10.2021 15:24
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Murda'dan flaş açıklama

Uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla havalimanında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Murda' adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla havalimanında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Murda' adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Her şeye rağmen iyiyiz. Konserim için bilet alan herkesten çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Şarkılarında ve kliplerinde uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığı iddia edilen, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenen 'Murda' lakaplı Hollanda uyruklu rap şarkıcısı Önder Doğan, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Ünlü şarkıcı, Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesinden işlem yapılmasının ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

'Murda' lakaplı müzisyen, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Serbest bırakıldıktan sonra Instagram hesabından bir video yayınlayan Murda, gelişmelerin ardından ilk kez konuştu.

Murda, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ben iyiyim, tatsız bir gece yaşadık dün gece. Her şeye rağmen iyiyiz. Konserim için bilet alan herkesten çok özür diliyorum. Telafisini nasıl yapacağımıza bakıyoruz."

'Murda' lakaplı Önder Doğan kimdir?

30 Ocak 1984 Hollanda doğumlu olan Murda, Amsterdam'da dünyaya geldi. Asıl ismi Önder Doğan olan başarılı rapçi bir dönem Madrid'de yaşadı. Hollanda'ya dönüşünün ardından müzikle uğraşmaya başlayan Murda, 2008'de ilk EP'sini hazırladı.

2015'te çıkardığı parçaları daha sonra bir albümde birleştiren Murda son olarak "Nereye Kadar" isimli parçasını müzikseverlerle buluşturdu.

Ezhel ile birlikte seslendirdikleri video paylaşım sitesi Youtube'da yayınlanan Aya isimli şarkısı 107 milyonun üzerinde izlenmiştir.

"Aya" isimli şarkısı video paylaşım sitesi YouTube'da 140 milyon izlenmiştir. Ardından Ezhel ve Murda, ocak ayında "Bi' Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardıktan sonra en son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Murda'dan flaş açıklama
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Murda'dan flaş açıklama
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Murda'dan flaş açıklama
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Murda'dan flaş açıklama

Önder Doğan, Uyuşturucu, Hollanda, Murda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Murda'dan flaş açıklama - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Murda'dan flaş açıklama - Son Dakika
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