Mahkemeden Kırmızı Kart Gördü! Ödediği Nafaka Ortaya Çıktı - Son Dakika

Ayrıca, Sandal'a ait olan Çubuklu Vadi'deki villanın iki yıllık kira bedeli olarak 900 bin lira daha Emina Jahovic'e ödenmiş. Mahkeme kararında, Sandal'ın, oğulları Yaman ve Yavuz'un okul taksitleri ile diğer tüm zorunlu ihtiyaçlarını da eksiksiz ödediği görülüyor.

4 MİLYON EURO YATIRIM ALDI

Bu arada, geçimini sağlamakta zorlandığı için Mustafa Sandal'ı icraya veren Jahovic'in, kozmetik firması 'YaEmina' için Sırbistanlı bir iş adamından 4 milyon Euro yatırım desteği ve aylık 10 bin dolar aylık maaş aldığını öğrendim. Sırbistan'dan ayrıca aylık ortalama 50 bin lira kira geliri de olduğu söyleniyor.

MAHKEME SANDAL'IN TALEBİNİ HAKLI BULDU

İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi, "Birikmiş nafaka alacağı" iddiasıyla ilgili Mustafa Sandal'ın durdurma talebini kabul etti. Yani, icra takibini gerektirecek resmi olarak kesinleşmiş bir nafaka alacağı yok. Sandal'ın açtığı nafaka iptali davası ise önümüzdeki duruşmalarda karara bağlanacak.