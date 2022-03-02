Mahkemeden Kırmızı Kart Gördü! Ödediği Nafaka Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Mahkemeden Kırmızı Kart Gördü! Ödediği Nafaka Ortaya Çıktı

02.03.2022 09:26
Mahkemeden Kırmızı Kart Gördü! Ödediği Nafaka Ortaya Çıktı

Nafakasını ödemediği gerekçesiyle eski eşi Mustafa Sandal'ı icraya veren Emina Jahovic, mahkemeden kırmızı kart gördü! Sandal, Jahovic'e toplamda 1,8 milyon ödediğini kanıtlayınca dava iptal edildi. işte detaylar...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın kendisine nafaka ödemediğini öne sürmüştü. Ne var ki, İstanbul Nöbetçi İcra Mahkemesi'nin verdiği kararda, Mustafa Sandal'ın eski eşine 968 bin lira nafaka ödemesi yaptığı banka dekontlarıyla belirlenip onaylandı.

Ayrıca, Sandal'a ait olan Çubuklu Vadi'deki villanın iki yıllık kira bedeli olarak 900 bin lira daha Emina Jahovic'e ödenmiş. Mahkeme kararında, Sandal'ın, oğulları Yaman ve Yavuz'un okul taksitleri ile diğer tüm zorunlu ihtiyaçlarını da eksiksiz ödediği görülüyor.

4 MİLYON EURO YATIRIM ALDI

Bu arada, geçimini sağlamakta zorlandığı için Mustafa Sandal'ı icraya veren Jahovic'in, kozmetik firması 'YaEmina' için Sırbistanlı bir iş adamından 4 milyon Euro yatırım desteği ve aylık 10 bin dolar aylık maaş aldığını öğrendim. Sırbistan'dan ayrıca aylık ortalama 50 bin lira kira geliri de olduğu söyleniyor.

MAHKEME SANDAL'IN TALEBİNİ HAKLI BULDU

İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi, "Birikmiş nafaka alacağı" iddiasıyla ilgili Mustafa Sandal'ın durdurma talebini kabul etti. Yani, icra takibini gerektirecek resmi olarak kesinleşmiş bir nafaka alacağı yok. Sandal'ın açtığı nafaka iptali davası ise önümüzdeki duruşmalarda karara bağlanacak.
Mahkemeden Kırmızı Kart Gördü! Ödediği Nafaka Ortaya Çıktı
Mahkemeden Kırmızı Kart Gördü! Ödediği Nafaka Ortaya Çıktı
Mahkemeden Kırmızı Kart Gördü! Ödediği Nafaka Ortaya Çıktı

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Mustafa Sandal, Emina Jahovic, İstanbul, İcra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mahkemeden Kırmızı Kart Gördü! Ödediği Nafaka Ortaya Çıktı - Son Dakika


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