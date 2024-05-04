Rafet El Roman, Mustafa Sandal, Cenk Eren gibi şarkıcılardan sonra estetik yaptıranlar kervanına Mahmut Tuncer de katıldı. Yeni görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Tuncer gündeme oturdu.
Yüzündeki kırıklıklardan şikayetçi olan Tuncer'in 'tüm yüz gençleştirme (YouLift) operasyonu için doktorun kapısını çaldı. Yüzünü gerdiren şarkıcı, ayrıca göz altı torbalarını da aldırdı.
Tuncer'i 10 yaş gençleştiren operasyon sonrası sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.
Son Dakika › Magazin › Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane - Son Dakika
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