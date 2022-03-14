Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar

14.03.2022 10:39

Avukat Ece Binay ile nikah masasına oturan Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Genç kadın Kırmızıgül'ü kucağına yatırıp saçlarını okşadığı görüntüleri kısa sürede kaldırdı.

Yönetmenlik ve şarkıcılık yapan Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında avukat Ece Binay ile nikah masasına oturdu. Evliliğinden bir çocuğu olan Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddia edildi.

DİZİNE YATIRIP SAÇLARINI OKŞADI

52 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadınla evde sarmaş dolaş çekildiği fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Genç kadının Mahsun Kırmızıgül'ü dizine yatırarak saçlarını okşadığı video ise yasak aşk iddiasını güçlendirdi. Kırmızıgül'ün genç kadınla olan fotoğrafı kısa sürede sosyal medyadan kaldırılırken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Evli Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
Evli Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
Evli Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Binay
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Mahsun Kırmızıgül, Ece Binay, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar - Son Dakika
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