MasterChef 86. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? - Son Dakika

MasterChef 86. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

MasterChef 86. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?
Son Güncelleme: 11.09.2023 18:44

Türkiye'nin en sevilen yemek programlarından biri olan MasterChef'in 86. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Program, 11 Eylül Cuma günü saat 20:00'da TV8'de izleyicileriyle buluşacak.

Türkiye'nin en sevilen yemek programları arasında yer alan MasterChef programı, izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. 11 Eylül tarihinde yayınlanacak olan MasterChef 86. Bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki birçok kişi tarafından beklenilen MasterChef yeni fragman yayınlandı mı? İşte MasterChef 86. Bölüm fragmanı izle!

MASTERCHEF FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Türkiye'nin en sevilen yemek programları arasında birinci sırada yer alan Masterchef programı 11 Eylül Cuma günü saat 20:00'da izleyicileriyle buluşuyor. Televizyonda TV8 üzerinde yayınlanan Masterchef programının 86. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MASTERCHEF BUGÜN NE OYUNU VAR?

Bugün Masterchef 85. bölümünde kaptanlık oyunu oynandı.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Suna yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 20111 tarihinde ise TV11'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 20111'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MasterChef, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef 86. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef 86. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? - Son Dakika
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