 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Barış, MasterChef All Star hayallerine veda etti - Son Dakika

Barış, MasterChef All Star hayallerine veda etti

Son Güncelleme: 06.11.2023 08:32

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununda rakiplerine göre en başarısız tabağı yapan Barış, hayallerine veda etti.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara'nın kıyasıya mücadele ettiği yarışta elenen isim iddialı yarışmacılardan Barış oldu.

NAR VE BRÜKSEL LAHASINDAN YEMEK YAPTILAR

MasterChef All Star'da ilk etabında şefler yarışmacılarda nar ve Brüksel lahasını kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yapmasını istedi. Oyunun sonunda en lezzetli yemekleri yaparak yarışmaya devam eden isimler Dilara, Cemre ve Alican oldu.

MasterChef All Star'a veda eden isim Barış oldu

BARIŞ VEDA ETTİ

İkinci etaba kalan yarışmacılardan Batuhan, Tolga, Esra ve Barış Danilo Zanna'nın imza yemeği Tournedos Rossini yapmaya çalıştı. Yapılan tadımların sonunda rakiplerine göre en başarısız yemeği yaparak hayallerine veda eden isim Barış oldu.

MasterChef All Star'a veda eden isim Barış oldu

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef, Cemre, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barış, MasterChef All Star hayallerine veda etti - Son Dakika


Son Dakika
09:48 İsrail'i protesto için soluğu fast food zincirinde aldı! Bir kutu fareyi yemek bekleyenlerin önüne fırlattı
09:29 Tutuklanan Dilan Polat, çocuklarıyla görüntülü sistem üzerinden görüşecek
09:30 Bir garip olay! "Evimde hırsız var" diyerek ihbarda bulunan kadın 5. kattan atladı
09:14 Farioli, Fransa'da tarih yazıyor! Nice, PSG'den liderliği aldı
08:45 Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları dün gece birçok kentimizde görsel şölen sundu
08:38 Ali Ece, Burak Yılmaz'ın açıklaması sonrası stüdyoda sinir krizi geçirdi
08:37 Fenomen Jahrein, evine giren hırsızı suçüstü yakalayarak dövdü
08:33 77 ilde düğmeye basıldı! Kumar ve yasa dışı bahisçilere 28 bin personelle dev operasyon
08:25 ABD, donanmasındaki nükleer denizaltılardan birini İsrail açıklarına gönderdi
08:14 Barış, MasterChef All Star hayallerine veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2023 10:12:10. #1.12#
SON DAKİKA: Barış, MasterChef All Star hayallerine veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement