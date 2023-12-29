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MasterChef All Star'da 4. ceketin sahibi belli oldu - Son Dakika
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MasterChef All Star'da 4. ceketin sahibi belli oldu

MasterChef Türkiyr All Star'da final heyecanı doludizgin devam ediyor. Adını finale yazdırmak isteyen yarışmacılar kıyasıya bir mücadele içerisinde. Pazartesi akşamı ilk ceketin sahibi Tahsin olurken Salı akşamı ikinci ceketin sahibi Barbaros oldu. Üçüncü ceketi kazanan isim ise Esra oldu. Ve 4. ceket de sahibini buldu.

MasterChef All Star\'da 4. ceketin sahibi belli oldu
29.12.2023 - 02:29,
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Pazartesi akşamı ilk ceketin sahibi Tahsin olurken Salı akşamı ikinci ceketin sahibi Barbaros oldu. Üçüncü ceketin sahibi ise Esra oldu. Dördüncü ceketi kazanan isim de dün akşam belli oldu.

Dün akşam adını finale yazdırmak isteyen yarışmacılar ceket için yarıştılar. İlk etapta yarışmacılar için mürekkep, çili biber, taze kişniş ve ceviz vardı.

1. oyunda alınan puanlar

Sergen: 23

Kıvanç: 21

Hasan: 19

Eren: 19

Sergen birinci olarak ikinci tura girdi.

MasterChef All Starda 4. ceketin sahibi belli oldu

"DİREKSİYONDA SERGEN VAR"

Şu an kafam çok rahat ve hata yapmazsam ceketi ben alıyorum. Şu anda hiç stres yok, kendimi gevşetmiyorum ama şu an çok rahatım dedi. Somer Şef de "Artık direksiyonda sen varsın ve sen iyi yaparsan gerisi sıralamaya göre olur" dedi.

"UMUDUM VAR"

19 puanla ikinci tura giden Hasan "3 gündür zaten arkadan gelen öne geçiyor. Düşük puan yüksek puanı düşünmüyorum. Daha önce bu kanıtlandı. Bende bugün neden olmasın. Elimden gelen en iyi tabağı sizlere sunacağım. Sabırsızım bekliyorum" dedi. Somer Şef de "Hasan çok haklı ve ilk 3 turda daha hiç 1. gelen 1. bitirmedi" dedi.

"BİRBİRİMİZDEN İYİYİZ"

Kızılsakal "Hepimiz çok iyiyiz, iyi olan kazansın" dedi.

Barbaros da "Herkesin önünde 2 günü kaldı, en yüksek performansı sergileyip tabaklarını verip ellerinden geleni yapmalarını diliyorum." dedi.

Esra "Yarın da bir şansları var ama yarınki stresli. Bugün şef tabağına odaklanıp ellerinden geleni yapmaları lazım. Hak eden kazansız dedi. Anneme verdiğim ceket sözü! Mutlaka beni bir yerden görüp beni izleyecek. İnanmak çok önemli ve kaybedeceğini düşünen yapamıyor" dedi.

"GİZLİ KAHRAMAN SEN OLACAKSIN ESRA"

Esra 16 kez final oynayıp ilk 5'e kalan bir oyuncu. Somer Şef, MasterChef All Star'ın gizli kahramanı sen olacaksın dedi.

MasterChef All Starda 4. ceketin sahibi belli oldu

İKİNCİ TURDA PALAMUT VARDI

Mevlüt Şef, yarışmacılara palamut, gacer unu ile yapılacak krep, karabuğday, kavrulmuş nohut, kereviz ve şeker pancarı verdi. Palamut tütsülenerek pişecek.

Fazla tütsülenirse palamutun acı olacağı belirtildi. İlk etapta palamutun yüksek ateşte pişirilmesi öneriliyor. Son 15 dakikada palamutun ateşe atılması önerisi de geldi şeften. Yarışmacılara küçük bir ızgara verilerek yarışmacılara başarılar dilendi.

MasterChef All Starda 4. ceketin sahibi belli oldu

İKİNCİ TURDA ALINAN PUANLAR

İkinci turda Hasan 22 puan alarak 41 puana ulaştı. Hasan bugün son kez ceket için yarışacak.

Eren 23,5 puan alarak 42,5 puana ulaştı.

Kıvanç 22,5 puan alarak 43,5 puana ulaştı. Kıvanç bu puanı almasıyla cekete veda etti.

Sergen 27 puan alarak 50 puanla Kıvanç'ın önüne geçti ve 4. ceketin sahibi oldu.

Kaynak: Magazinkolik
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