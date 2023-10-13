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MasterChef All Star'da Somer Sivrioğlu, stüdyoda uyuyan Sergen'e tepki gösterdi: Saygısızlık - Son Dakika

MasterChef All Star'da Somer Sivrioğlu, stüdyoda uyuyan Sergen'e tepki gösterdi: Saygısızlık

Son Güncelleme: 13.10.2023 11:19

MasterChef All Star'da Sergen'in stüdyoda diğer arkadaşları yarışırken uyuması Somer Siviroğlu'nu kızdırdı. Sergen'e tepki gösteren Sivrioğlu, ''Bu yaptığın saygısızlık'' dedi.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sergen, diğer yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynarken stüdyoda uyudu. Sergen'i gören Sivrioğlu tepki gösterdi.

"SERGEN GENE Mİ UYUDUN?"

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele ederken Sergen de stüdyoda uyudu. Daha önce de birçok kez stüdyoda uyuyan Sergen'e tepki gösteren Somer Sivrioğlu, "Günaydın Sergen. Gene mi uyudun?" dedi. Sergen de "Yok şefim, hastayım biraz. Rahatsızım, yorgunum" cevabını verdi.

MasterChef All Star'da Somer Sivrioğlu, stüdyoda uyuyan Sergen'e tepki gösterdi: Saygısızlık

"YAPTIĞIN SAYGISIZLIK OLUYOR"

Sergen'in arkadaşlık dokunulmazlık oyunu oynarken uyumasına tepki gösteren Somer Siviroğlu, "Bir şey söyleyeceğim. Siz yemek yaparken ben şuraya geçip uyusam ne düşünürsün benim hakkımda? Diğer arkadaşlara saygısızlık oluyor bence. Rahatsızsan sağlık ekibinden arkadaşımız var onu çağır. Gerekirse git arkaya dinlen. Ama burada uyuma olayını bitirmemiz lazım. Arkadaşlarınıza saygısızlık. Burada yarışan insanlar var" ifadelerini kullandı.

MasterChef All Star'da Somer Sivrioğlu, stüdyoda uyuyan Sergen'e tepki gösterdi: Saygısızlık
MasterChef All Star'da Somer Sivrioğlu, stüdyoda uyuyan Sergen'e tepki gösterdi: Saygısızlık

Somer Sivrioğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef All Star'da Somer Sivrioğlu, stüdyoda uyuyan Sergen'e tepki gösterdi: Saygısızlık - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef All Star'da Somer Sivrioğlu, stüdyoda uyuyan Sergen'e tepki gösterdi: Saygısızlık - Son Dakika
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