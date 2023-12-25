Masterchef All Star'da son takım oyunları oynandı. Mavi takımın 3-0 kazandığı Masterchef'te eleme adayları Batuhan, Esra, Eren ve Sergen oldu. Mavi takımda yarışan Sergen bireysel dokunulmazlık oyunundan potaya girdi.

YARATICI TABAKLAR YAPILDI

Yarışmacılar ilk olarak karnabaharlar ve muskattan yaratıcı tabaklar yaptı. Tabaklar sonrası sunuma geçildi. Puanlama sonucu Batuhan 19,5, Sergen 19, Esra 17,5, Eren ise 20 puan aldı. İlk turu önde bitiren yarışmacı Eren oldu.

İKİNCİ TURA GEÇİLDİ

Daha sonra ikinci tura geçildi. İkinci turda yarışmacılar baked alaska tatlısını yaptı. İkinci tur oylaması sonrası Eren 37, Batuhan 34,5, Sergen 43, Esra ise 36,5 puana ulaştı.

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Puanlama sonucu Masterchef All Star'a veda eden ve yarışmanın sekizincisi olan isim Batuhan oldu. Mehmet şef, "Bugün sen buradan talihsizlik sonucu giden bir yarışmacısın" dedi.

Danilo şef, "Bu sene o ceket çok yakışırdı. İyi ki geldin Batu, iyi ki varsın" açıklamasında bulundu. Somer şef ise "Bu ciddiyetle devam edersen bu kupaya ulaşabilirsin demiştik.

Sen sekizinci olarak Masterchef All Star'ı tamamlıyorsun. Kendi senenden çok daha iyi başarı yakaladın." ifadelerini kullandı.

Batuhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu sene çok farklı oldu. Bir şeylerin daha çok farkında olarak bir yıl geçirdim. Gerçekten çok mutluyum, kupayı kaçırmış olabilirim ama daha güzel şeyler başardım.

Elimden geldiği kadar durmadan çalışmaya devam edeceğim. Bazen de nasip kısmet. Bundan başka pota oyunu yok kapanış yapmış oldum.

İŞTE SON 7

Son 7'ye kalan yarışmacılar şöyle; Kıvanç, Barbaros, Hasan, Tahsin, Eren, Sergen ve Esra oldu.