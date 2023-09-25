MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Sefa oldu - Son Dakika

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Sefa oldu

Son Güncelleme: 25.09.2023 09:36

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Kerem, Sefa, Tanya, Azize, Barbaros, Dilara ve Sergen arasında yaşanan iki aşamalı eleme oyununda hayallerine veda eden isim Sefa oldu.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Kerem, Sefa, Tanya, Azize, Barbaros, Dilara ve Sergen'in mücadele ettiği gecede Sefa hayallerine veda etti.

YABAN TURPU VE TARÇINLA YEMEK YAPTILAR

İki aşamalı oyunun oynandığı eleme gecesinde yarışmacılar ilk etapta yaban turpu ve tarçın kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştılar. İlk turda başarılı olan isimler Sergen, Barbaros ve Dilara oldu.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Sefa oldu

SEFA HAYALLERİNE VEDA ETTİ

İkinci tura kalan Kerem, Seda, Tanya ve Azize Danilo Zanna'nın imza tabağı "La Melanzane e La Ricotta'yı yapmaya çalıştı. Zorlu geçen mücadelenin sonunda turun en iyi yemeği yapan isimler Tanya ve Azize seçildi. Son ikiye ise Sefa ve 2018 MasterChef ikincisi Kerem kaldı. Şeflerin kararının ardından MasterChef hayallerine veda eden isim Sefa oldu.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Sefa oldu

"BU MESLEĞİ BIRAKMAYACAĞIM, BENDEN KURTULUŞ YOK"

Veda konuşmasında duygusal anlar yaşayan Sefa, "Son 2-3 haftadır bir yorgunluğum vardı bunu da insanlar anlıyordur zaten. Tezgahın başına geldiğimde işimi en layığıyla yapmaya çalıştım. Bu maceranın daha güzel olacağını hayal etmiştim. Burası için elimden geleni yaptım. Bu mesleği bırakmayacağım, sonuna kadar gideceğim. Gastronomi sektöründe Türkiye'nin ve dünyanın benden kurtuluşu yok" dedi.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Sefa oldu

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Son Dakika Magazin MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Sefa oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Sefa oldu - Son Dakika
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