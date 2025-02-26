MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

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MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz sezonuna damga vuran isimlerden biri olan Ayşe Ekiz'in katıldığı yayındaki değişimini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

26.02.2025 09:56
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TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'ye Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe Ekiz, doğallığı ve içtenliğiyle kısa sürede çok sevilmişti.

FİNALİ GÖREMESE DE GÖZ DOLDURDU

Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Ayşe'nin tanıtım videosundaki sevimli hayvanlar izleyenlerin kalbini kazanmıştı. Ayşe, büyük bir başarı göstererek yarışmanın ana kadrosuna girmeye hak kazanmıştı. Kısa sürede büyük gelişim gösteren yarışmacı finale kadar gidemese de başarısı hem şeflerin hem izleyicilerin gözünü doldurmuştu.

MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ayşe, yarışmadan elenmesinin ardından değişimiyle dikkat çekti. Estetik işlemleri gözlerden kaçmayan yarışmacının yeni hali de epey beğenilmişti. Yarışmanın ardından Afyonkarahisar'a dönen Ayşe, eski hayatına geri dönmüş; gelen davetlere katılmayı da ihmal etmemişti. Son olarak Kanal 7 ekranlarında 'Şampiyon Lezzetler' programına konuk olan Ayşe Ekiz'in değişimini görenler "Sana ne olmuş" demekten kendini alamadı.

İşte Ayşe Ekiz'in son hali;

MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
MasterChef Ayşe Ekiz\'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Televizyon, MasterChef, Ünlüler, Magazin, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Atilgan:
    yeşilli aynı Hindulara benziyor 7 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    nerde bir tek yazı var orda la 5 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    insanlar ne yaparsa yapsın özünün dışına çıkamaz.yuzunde oynarsın en fazla akşam yatar sabah kalkarsin yine aynisin. makyajla botoksla kimse gerçeklerden kacamaz 2 0 Yanıtla
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