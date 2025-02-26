MasterChef Beyza, yanmış yüzünün fotoğrafını ''Hassas içerik'' notuyla paylaştı - Son Dakika
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MasterChef Beyza, yanmış yüzünün fotoğrafını ''Hassas içerik'' notuyla paylaştı

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MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Beyza, kurgu iddiaları sonrası yarışmada kaza sonucu yanan yüzünün fotoğrafını ''Fotoğrafa hassasiyetliyseniz bakmayın'' notunu düşerek takipçileriyle paylaştı.

26.02.2025 15:48
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MasterChef Türkiye 2024 yarışmasına damga vuran ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Beyza Huri Aydın, yarışmanın en çok konuşulan isimleri arasındaydı. Hem performansı hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Beyza'nın yarışmada yüzüne kızgın yağ gelmişti.

MasterChef Beyza, yanan yüzünün fotoğrafını 'Hassas içerik' notuyla paylaştı

"YÜZÜMÜ O GÜN BANA KİMSE GÖSTERMEDİ"

Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra yarışmaya geri dönen Beyza'nın yaşadıklarıyla ilgili "Tamamen kurgu" iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili uzun süredir sessizliğini koruyan Beyza, bir takipçisinden gelen 'Yüzün yandığından bir gün sonra ne düşündün?' sorusuna Beyza, 'Aslında bana yüzümü kimse göstermedi o gün. Hastaneye geldiğimde kendim gördüm ve o ana kadar o kadar kötü olduğunu düşünmüyordum. O yüzden direkt olarak ben yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm' yanıtını verdi.

MasterChef Beyza, yanan yüzünün fotoğrafını 'Hassas içerik' notuyla paylaştı

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bu notunu yüzü yanmış bir fotoğrafıyla paylaşan Beyza'nın Fotoğrafa hassasiyetliyseniz bakmayın" notunu düşmesi dikkat çekti. Fotoğrafta Beyza'nın yüzünün yanık olduğu net bir şekilde görüldü.

MasterChef Beyza, yanmış yüzünün fotoğrafını \'\'Hassas içerik\'\' notuyla paylaştı

MasterChef, Türkiye, Magazin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Beyza, yanmış yüzünün fotoğrafını ''Hassas içerik'' notuyla paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    KIZIM SON ZAMANLAR DA KENDÌNÌ ÇOK FAZLA GÒSTERMEYE BAŞLADIN... EYYY SONDAKÌKA HABER SÌTESÌ YETKÌLÌLERÌ SÌZE SESLENMEK GEREKÌRSE BU KIIZ HADÌ YÙZÙNÙ PAYLAŞIYOR..ONUN TERCÌHÌ ÌYDE BUNUN HABER DEĞERÌ NE GÒRMEK OKUMAK ZORUNDAMIYIZ... 4 2 Yanıtla
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