MasterChef Erim, kayak tatilinde kaza geçirdi - Son Dakika
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MasterChef Erim, kayak tatilinde kaza geçirdi

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MasterChef Türkiye yarışmacısı Erim Şanal, kayak tatilinde talihsiz bir kaza geçirdi. Şanal, kaza sonucu bacağını kırdığını sosyal medya hesabından 'Bacağımı kırdım' diye duyurdu.

08.02.2025 15:54  Güncelleme: 16:04
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Masterchef Türkiye'nin bu sezondaki en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan ve yarışmayı altıncı olarak tamamlayan Erim Şanal arkadaşlarıyla çıktığı kayak tatilinde kaza geçirdi.

Erim Şanal, yarışmadan arkadaşları Ezgi Yıldırım, Beyza Huri Aydın, Battal Kaan Özdemir ve Onur Üresin ile Erzurum'a kayak tatiline gitti.

Tatilde bir kaza geçirerek bacağını kıran Şanal, sosyal medya hesabından bacağının alçıda olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

"BACAĞIMI KIRDIM"

Erim, paylaşımında "Bacağımı kırdım! Ama panik yok, çünkü beklediğiniz gibi acılar içinde kıvranmıyorum. Diz kapağımın alt kısmında, iç tarafta küçük bir kırık var ve bu yüzden alçıya almak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

MasterChef Erim, kayak tatilinde kaza geçirdi

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Son Dakika Magazin MasterChef Erim, kayak tatilinde kaza geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Bizene Sanki Önemli 13 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Bunu da haber diye yayınlıyorlat ya son daakika irtifa kaybediyor. 12 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Erken şımarmak... ayağı kırılan herkes fotoğraf çekip yayınlar mı?? sen şimdi kendini ünlüler arasında mı sayıyorsun..ne ürettin.. 5 1 Yanıtla
  • Osman Demir:
    haber bulamadınız bize ne kimi tatilde kim kolunu bacağını kırdı biraz ülke ile ilgili haberlere baksanız 5 0 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Yapacağınız haberciliğin ben... 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Tasdemir:
    Ördek bulamamışmı? 0 0 Yanıtla
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