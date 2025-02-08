MasterChef Erim, kayak tatilinde kaza geçirdi

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Narin\'in babası harekete geçti! Verilen bir cezaya itiraz etti

Masterchef Türkiye'nin bu sezondaki en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan ve yarışmayı altıncı olarak tamamlayan Erim Şanal arkadaşlarıyla çıktığı kayak tatilinde kaza geçirdi.

Erim Şanal, yarışmadan arkadaşları Ezgi Yıldırım, Beyza Huri Aydın, Battal Kaan Özdemir ve Onur Üresin ile Erzurum'a kayak tatiline gitti.

Tatilde bir kaza geçirerek bacağını kıran Şanal, sosyal medya hesabından bacağının alçıda olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

"BACAĞIMI KIRDIM"

Erim, paylaşımında "Bacağımı kırdım! Ama panik yok, çünkü beklediğiniz gibi acılar içinde kıvranmıyorum. Diz kapağımın alt kısmında, iç tarafta küçük bir kırık var ve bu yüzden alçıya almak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.