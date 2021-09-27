Bugün Hamza Masterchef'ten elendi Peki, Masterchef Hamza kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021 Hamza İnstagram hesabı ne, hayatı ve biyografisi!

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?

Hamza Mercimek 24 yaşındadır. İstanbul'da yaşayan Hamza Mercimek aslen Boluludur. Aslen Bolulu olan Hamza Mercimek İstanbul Karaköy'de çalışmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda yapılan final turunda Hamza'nın tabağı en iyisi seçilmiş ve ana kadroya girmeye hak kazanmıştır.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Hamza Mercimek'in İnstagram'da toplamda 2700 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@hamzamercimekk" şeklindedir.