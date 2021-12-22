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MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu boşandı! İşte boşanma nedeni... - Son Dakika

MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu boşandı! İşte boşanma nedeni...

22.12.2021 13:11
MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu boşandı! İşte boşanma nedeni...

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan çekişmeli davanın anlaşmalıya dönmesi sonucu boşandı. İkilinin boşanma nedeni ihanet mi? İşte detaylar...

Ünlü şef ve yemek programı sunucusu Somer Sivrioğlu ile 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nun boşanma davası karara bağlandı.

İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

NAFAKA VE TAZMİNAT İSTEMEDİ

Duruşma basına kapalı olarak gerçekleşti. Aslı Sivrioğlu tarafından iki yıl önce çekişmeli olarak açılan boşanma davası anlaşmalı olarak sonuçlandı. Duruşmada, Aslı Sivrioğlu'nun nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı, Somer Sivrioğlu'nun ise, "Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dediği öğrenildi.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Yaklaşık 20 dakika süren duruşmada, taraflar anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, iki çocuklarının velayetini Sidney'de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu'na verilmesine ve Somer Sivrioğlu'nun Sidney'e gittiğinde belirli günlerde çocuklarını görebilmesine karar verdi. Duruşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan şef Sivrioğlu, adliyeden ayrıldı. (İHA)

İHANET YÜZÜNDEN Mİ BOŞANDILAR?

Avustralya'da eşi Aslı Sivrioğlu'yla iki restoranı olan ve daha sonra İstanbul'a MasterChef programında sunucu olmak için gelen Somer Sivrioğlu'nun, eşini İstanbul'da esmer bir kadınla aldattığı öne sürülmüştü.

Somer Sivrioğlu'nun yeni sevgilisinin MasterChef programının editörü olduğu iddia edilmişti.

"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM"

Ünlü şefin yurt dışında yaşayan eşi Aslı Sivrioğlu, çıkan haberler hakkında, "Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum" demişti.

TÜRKİYE'YE GELİŞ ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI

Geçtiğimiz yıl Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk olan şef, MasterChef'e nasıl şef olduğunu anlatmıştı: "Avustralya'da yaşıyordum ama Türkiye'den de kopamıyordum. Gastronomi turları düzenliyordum sık sık. 'MasterChef başlıyor' diye bir yazı gördüm sosyal medyada...

Arkadaşıma 'MasterChef başlıyormuş, sen tanırsın Acun abinin ekibini, bir söylesene misafir şef olarak alsınlar böylece en azından burada bir MasterChef yaparım hem güzel bir hatıra olur hem de bunu Avustralya'da pazarlarım' dedim..."

MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu boşandı! İşte boşanma nedeni...
MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu boşandı! İşte boşanma nedeni...
MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu boşandı! İşte boşanma nedeni...
MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu boşandı! İşte boşanma nedeni...
MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu boşandı! İşte boşanma nedeni...
MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu boşandı! İşte boşanma nedeni...

Somer Sivrioğlu, Aslı Sivrioğlu, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu boşandı! İşte boşanma nedeni... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu boşandı! İşte boşanma nedeni... - Son Dakika
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