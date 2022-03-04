Masterchef'ler 'Körfez'e Açılıyor - Son Dakika
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Masterchef'ler 'Körfez'e Açılıyor

04.03.2022 09:26
Masterchef'ler 'Körfez'e Açılıyor

MasterChef yarışmasının iki taze bekarı Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, gelen teklifleri değerlendirerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne açılmaya karar verdi

Hürriyet'ten Mehnmet Üstündağ'ın haberine göre; Toskana'dan Türkiye'ye gelerek, ekranların en sevilen İtalyan şefi olan Danilo Zanna'nın, Filo D'olio isimli biri İstanbul, biri de İzmir'de olmak üzere iki restoranı var. Zanna, şimdi Dubai'ye giderek, yeni bir restoran açmak için kolları sıvadı. Yatırımcılarla görüşen ve yer bakan İtalyan şef, Filo D'olio'nun bir şubesini mi oraya götürecek ya da marka olan kendi adını mı kullanacak henüz belli değil.

Okumak için gittiği Avustralya'da açtığı restoranlarıyla yıldızlaşan Somer Sivrioğlu da MasterChef programı için Türkiye'ye gelmişti. Sivrioğlu'nun Sidney'de Efendy ve Anason isimli iki popüler restoranı var. Ünlü şef, Efendy'sinin İstanbul şubesini önümüzdeki günlerde Levent'te açacak. Bunun hazırlıkları sürerken Sivrioğlu, gelen teklif üzerine Abu Dabi'ye gitti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde kendine yer bakan ünlü şef, büyük ihtimalle İstanbul'un ardından Efendy'nin üçüncü şubesini burada açacak.

Masterchef'ler 'Körfez'e Açılıyor

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Birleşik Arap Emirlikleri, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Masterchef'ler 'Körfez'e Açılıyor - Son Dakika


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