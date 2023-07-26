Masterchef Tanya Kimdir? Evli mi? - Son Dakika
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Masterchef Tanya Kimdir? Evli mi?

26.07.2023 17:24

Masterchef Tanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan ve yaptığı yemekle üçlü elemelere kalmayı başaran bir yarışmacıdır. Tanya Kilitkayalı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunu olup, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesiyle birlikte bir restoran işletmektedir. Tanya Kilitkayalı evli olup, eşi Uğur Yılmaz Deniz'dir.

Masterchef'te dikkatleri çeken Masterchef Tanya,Masterchef Tanya kimdir, evli mi, nereli? Masterchef Tanya mesleği ne, nerede çalışıyor? Masterchef Tanya kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Masterchef Tanya kimdir? İşte bilgiler...

MASTERCHEF TANYA KİMDİR, EVLİ Mİ?

Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılımştı. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalmayı başaran Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunudur.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işletiyor.

Tanya Kilitkayalı evlidir,eşi Uğur Yılmaz Deniz'dir

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Son Dakika Magazin Masterchef Tanya Kimdir? Evli mi? - Son Dakika


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