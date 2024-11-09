Masterchef'in Uşak'ta çekilen bölümünde Beyza talihsiz bir kaza yaşamış, yüzüne kızgın yağ dökülmüştü. Yarışma sırasında ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırılan Beyza'nın sağlık durumu merak konusu olmuştu.
Yarışmanın bu akşam yayınlanacak bölümü için stüdyoya gelen Beyza, "Çok özledim sizi, burayı çok özledim. Zor bir kaza atlattım. 12 gündür hastanedeyim. Kolay değildi, ailemle devam etmeyi çok konuştum. Zordu ama sizden ve ailemden çok güzel destekler aldım" diyerek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Tanıtım fragmanında Somer Şef, Beyza'ya "Yarışmaya devam edecek misin?" sorusunu yöneltti. Yarışmanın müdavimlerinin merak ettiği sorunun cevabı bu akşam yanıt bulacak.
Son Dakika › Magazin › Masterchef'te yüzü yanan Beyza'nın son hali - Son Dakika
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