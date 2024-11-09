Masterchef'te yüzü yanan Beyza'nın son hali - Son Dakika
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Masterchef'te yüzü yanan Beyza'nın son hali

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Geçtiğimiz bölümlerde tepsideki böreği çevirmek istersen yüzüne kızgın yağ dökülen MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Beyza'nın son görüntüsü ortaya çıktı. Yüzü maskeli bir şekilde stüdyoya gelen Beyza, bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmaya devam edip etmeyeceğini açıklayacak.

09.11.2024 10:49  Güncelleme: 10:59
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Masterchef'in Uşak'ta çekilen bölümünde Beyza talihsiz bir kaza yaşamış, yüzüne kızgın yağ dökülmüştü. Yarışma sırasında ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırılan Beyza'nın sağlık durumu merak konusu olmuştu.

Masterchef'te yüzü yanan Beyza'nın son hali

"12 GÜNDÜR HASTANEDEYİM"

Yarışmanın bu akşam yayınlanacak bölümü için stüdyoya gelen Beyza, "Çok özledim sizi, burayı çok özledim. Zor bir kaza atlattım. 12 gündür hastanedeyim. Kolay değildi, ailemle devam etmeyi çok konuştum. Zordu ama sizden ve ailemden çok güzel destekler aldım" diyerek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Masterchef'te yüzü yanan Beyza'nın son hali

"YARIŞMAYA DEVAM EDECEK MİSİN?"

Tanıtım fragmanında Somer Şef, Beyza'ya "Yarışmaya devam edecek misin?" sorusunu yöneltti. Yarışmanın müdavimlerinin merak ettiği sorunun cevabı bu akşam yanıt bulacak.

Masterchef\'te yüzü yanan Beyza\'nın son hali

Televizyon, MasterChef, Son Hali, Magazin, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masterchef'te yüzü yanan Beyza'nın son hali - Son Dakika

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SON DAKİKA: Masterchef'te yüzü yanan Beyza'nın son hali - Son Dakika
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