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Masterchef Türkiye All Star... İLK ŞEF CEKETİNİ KİM ALDI? - Son Dakika
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Masterchef Türkiye All Star... İLK ŞEF CEKETİNİ KİM ALDI?

Masterchef All Star'da şampiyonun belli olmasına kısa süre kaldı. Artık takım oyunlarının bittiği Masterchef All Star'da ilk ceketi alan isim belli oldu.

Masterchef Türkiye All Star... İLK ŞEF CEKETİNİ KİM ALDI?
26.12.2023 - 04:37,
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Masterchef All Star'da dün Batuhan elenmiş ilk yediye kalan isim belli olmuştu. İlk 7'ye kalan isimler ceketi almak sonrasında da şampiyon olmak için kıyasıya mücadele ediyor. Ekrana gelen son bölümde Masterchef All Star'da ceketi alan isim belli oldu.

"ALL STAR'A YAKIŞIR OLACAK"

Yarışmacılar ilk olarak mavi haşhaştan yaratıcı tabaklar yaptı. Yarışmacılara yaratıcı tabakları için 45 dakika süre verildi. Mehmet şef, "Vereceğimiz ürünlerin zorluğu tam bir all star ilk 7'ye yakışır olacak." dedi.

Yarışmacılar daha sonra haşhaştan yaratıcı tabaklar yapmaya geçti. Tabaklar sonrası şefler değerlendirme yaptı. İlk oyunda Tahsin 19, Kıvanç 17,5, Esra 14,5, Sergen 18,5, Barbaros 20, Hasan 20,5, Eren de 21 puana ulaştı.

Masterchef All Starda ceketi alan ilk isim belli oldu

MASTERCHEF İKİNCİ TUR

Yarışmacılar ikinci turda Japonyanın en geleneksel mutfağından iki restoranı Mıchelin yıldızını alan Yoshizimu Nagaya Şefin tarifi olan 'Tai No Confit' yaptılar.

MASTERCHEF İKİNCİ TUR

İKİNCİ TURA GEÇİLDİ

İkinci turda konuk şef Yoshizumi Nagaya oldu. Yarışmacılar konuk şefin tabağını yaptı. Konuk şefin de puanlamaya katıldığı yarışmada sonuçlar açıklandı. Esra 33, Kıvanç 38,5, Sergen 45, Tahsin 50, Barbaros 42,5, Hasan 45, Eren ise 47 puana ulaştı.

İŞTE CEKETİ ALAN İSİM

Cekete ulaşan ilk isim Tahsin oldu. Ceketi alan Tahsin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Şef çok mutluyum. Böyle başarılı anlarda hem geçmiş geliyor. Galiba benden bir şeyler oluyor, diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum.

Kaynak: Magazinkolik
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