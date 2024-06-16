MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi

Geniş Video İzle

MasterChef Türkiye elemelerine katılan Sena, hayat hikayesiyle herkesi duygulandırdı. 9 yaşındayken annesini kaybettiğini söyleyen ve yarışma esnasında da birçok talihsizlik yaşayan Sena ''Annemle uyuyorduk, ona yumurta haşlamak için uyanmıştım. Yanına gittiğinde öldüğünü gördüm. Annemle beraber babam da benim için öldü'' dedi.

16.06.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacı seçmeleri devam ediyor. Yarışma esnasında birçok talihsizlikler yaşayan Sena'nın hayat hikayesi ise herkesi duygulandırdı.

AKSİLİKLER PEŞİNİ BIRAKMADI

Yarışmada şeflere narenciye soslu somon yapmak isteyen yarışmacı, önce sosunu tabağa eklerken çift tadım yaptı sonra da diğer sosunu da içeride unuttu. Süre içerisinde yeniden tabak hazırlayan yarışmacı, eksik sunum yapmak zorunda kaldı.

"ANNEMİN ÖLDÜĞÜNÜ ANLADIM AMA KİMSEYE SÖYLEYEMEDİM"

Tadımın ardından hayat hikayesinden bahseden yarışmacı, "Beraber uyuyorduk öldüğünde. Annemi ben ölü buldum. Kimse yoktu yanımda ablam, babam yoktu şehir dışındaydılar. Sabah yumurta haşlamak için uyanmıştım, kahvaltı hazırlayacaktım. Haşlanmış yumurtayı çok severdi annem. Kalktığımda yüzü kapalıydı. Hiç o şekilde düşünmedim, daha sonra yüzünü açtığımda öldüğünü fark ettim. 9 yaşında bir çocuksunuz annenizin öldüğünü biliyorsunuz ama öldü diyemiyorsunuz. Bir şey oldu kurtaralım diyorsunuz. Yani bu benim için çok travmatik bir süreçti. Çok zor atlattım iyi ki ablam yanımdaydı. Babam da annemle beraber zaten öldü. Bu hayatta bu zamana kolay gelmedik. Tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Ellerim nasır tuttu tahta kaşık kullanmaktan. Çırpma teli ile bir şeyler çırpmaktan. Zor süreçlerden geçtik yani ve en çok da annemin için kızıyla gurur duymasını istiyorum. Ve onu başaracağım şefim" dedi.

Somer Şef'in "Babam öldü derken ruhsal olarak diyorsun galiba?" sorusu üzerine sözlerine devam eden yarışmacı "Evet ruhsal olarak öldü şefim evlendi çünkü, evlendikten sonra üvey annem vardı. Ve biz evden ayrılmak durumunda kaldık. Çok ağır sıkıntılar sorunlar yaşadık. Hiçbir şey hayal ettiğimiz gibi olmadı bu hayatta. Ama ben hep hayal ettiğimiz gibi çiziyorum bu hayatı" ifadelerini kullandı.

MasterChef Türkiye\'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi

MasterChef, Türkiye, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:30 Kurbanlık Fiyatları Asgari Ücreti Geçti Kurbanlık Fiyatları Asgari Ücreti Geçti
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:38 İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 12:10:08. #1.11#
SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement