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MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

04.10.2021 07:24

Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen MasterChef Türkiye, dün akşam eleme oyunlarıyla ekrana geldi. Potaya giren Şükrü, Milhan, Araz, Safanur, Mustafa ve Ateş arasından yarışmaya veda eden Şükrü oldu. Hayallerine veda eden iddialı yarışmacılardan Şükrü, gözyaşları içinde başına gelenleri anlatınca jüri üyelerini de duygusal anlar yaşadı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Hafta boyunca kaybedilen dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giren yarışmacılar, en iyi yemekleri yaparak bir hafta da yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti.

KIRMIZI TAKIM 3 DOKUNULMAZLIĞI DA KAYBETTİ

MasterChef Türkiye'de altıncı haftada kurulan mavi takım ile kırmızı takım arasında oynan ilk dokunulmazlığı kırmızı takım kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Safanur, Milhan'ı eleme adayı yaptı. Oylamada en çok adı yazılar Araz da ikinci eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, Mustafa'yı üçüncü eleme adayı yaptı. Takım oylamasında ise en fazla adı yazılan Şükrü, dördüncü aday oldu.

MasterChef'te üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Emre, beşinci eleme adayı olarak Ateş'in ismini söyledi. Sonrasında toplanan konseyde adı en çok yazılan Safanur, altıncı eleme adayı oldu.

FINDIK KULLANARAK EN YARATICI LEZZETİ YAPTILAR

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Milhan, Araz, Safanur, Ateş, Mustafa ve Şükrü eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, ilk eleme etabında fındık kullanarak en yaratıcı yemeği yapmaya çalıştı. Bu turun sonunda en iyi yemekleri yapan Safanur, Araz ve Milhan bir hafta da yarışmada kalmayı başardı.

YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Eleme turunun ikinci etabına kalan Mustafa, Şükrü ve Ateş, Somer Şef'in özel tarifi olan limon meringue pie tatlısını en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından Mustafa, Şükrü ve Ateş arasında en az başarılı tabağı yapan Şükrü yarışmaya veda etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ünlü şeflerle konuşurken duygusal anlar yaşayan Şükrü, "Hikayenin yarım kalmasını istemiyordum. Çok ciddi mental sorunlar yaşıyordum. Bir sene önce yoğun bir depresyon yaşadım ama beni çok derinden etkileyen bir olaydı. Şuan sevdiklerimden uzak kalamıyorum. Bu bana ızdırap veriyor. Bu beni son zamanlarda biraz agrasifleştirdi. Bugün buraya gelirken de elenmeyi hiç düşünmemiştim. Annem burada olmamı çok istemişti. Sürekli güçlü durmaya çalışıyorum ama içeride bazı sorunlar yaşanıyor. Ben buradan tüm mental sorunlar yaşayan insanlara yalnız olmadıklarını söylemek istiyorum. Türkiye'nin en büyük kurabiyecisi olmak için çabalayacağım. Annem üzülmesin" dedi.

Şükrü'ye bu yolda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen şefler, sarılarak motive etmeye çalıştı.

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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu - Son Dakika
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