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MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu

27.09.2021 08:01
MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu, System.String[]

Her bölümü büyük bir merakla izlenen MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Burcu, Hamza, Hasan, Emre, Sergen ve Mustafa'nın elemeye kaldığı yarışmada hayallerine veda eden isim Hamza oldu.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye'nin beşinci haftasında iddialı yarışmacılar bir hafta daha yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti.

ELEMEYE KİMLER KALDI?

Geçtiğimiz hafta oynanan ilk takım dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda ilk aday Mustafa oldu. Yapılan oylama sonrasında ikinci eleme adayı ise Sergen oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden ise kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Emre'nin adını verdi. Oylamada ise en fazla adı yazılarak dördüncü eleme adayı olan kişi Hamza oldu. Son dokunulmazlık oyunun kaybeden mavi takım ise bu sefer Hasan ve Burcu'yu eleme adayı yaptı.

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu

EN YARATICI YEMEĞİ YAPARAK ELEMEDEN KURTULDULAR

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Burcu, Hasan, Hamza, Emre, Sergen ve Mustafa, eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Eleme gecesinin ilk oyununda yarışmacılar, çam fıstığı kullanarak en yaratıcı yemeği yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımlarından sonra gecenin en iyi üç yemeğini yaparak 1 hafta da yarışmada kalmayı başaran isimler; Hasan, Sergen ve Burcu oldu.

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu

HAMZA, MASTERCHEF TÜRKİYE'YE VEDA ETTİ

Hamza, Emre ve Mustafa ise ikinci turda yeniden tezgah başına geçti. Yarışmacılardan ise Danilo Zanna'nın tarifiyle arancino yemeği yapmaları istendi. Şeflerin tadımından sonra Hamza ve Emre son ikiye kaldı. Şeflerin ortak kararıyla bu hafta elenen yarışmacı Hamza oldu.

MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu

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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu - Son Dakika
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