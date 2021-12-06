Ünlü oyuncular Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz'ın, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürülmüştü. İkilinin, aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

"KALBİM BOŞ"

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koyan Şenolsun, "Arkadaşlar panik yok, kalbim boş. Bana da bu açıklamayı yaptırdınız ya" ifadelerini kullandı.

TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI

Hürriyet Gazetesi ve Pantene iş birliğiyle gerçekleştirilen 47'nci Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu. Zorlu PSM'de gerçekleşen törende şıklık yarışı yaşandı. Bu isimlerden biri de Melisa Şenolsun oldu.

TRT 1 dizisi 'Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı, siyah göğüs dekolteli elbisesi ile ödül törenine katıldı. 25 yaşındaki oyuncu, tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.

Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı yönünde haberler çıkan Şenolsun, "Bunu burada da soracaksınız yani! Ben bununla ilgili açıklamamı yaptım. Teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.