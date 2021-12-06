Üye Girişi
Masumlar Apartmanı'nın yıldızından bomba aşk itirafı! - Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın yıldızından bomba aşk itirafı!

06.12.2021 19:07
Masumlar Apartmanı'nın yıldızından bomba aşk itirafı!

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun, dün akşam 47'nci Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne katıldı. Şenolsun'un özel hayatıyla ilgili itirafı dikkat çekti. İşte detaylar...

Ünlü oyuncular Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz'ın, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürülmüştü. İkilinin, aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

"KALBİM BOŞ"

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koyan Şenolsun, "Arkadaşlar panik yok, kalbim boş. Bana da bu açıklamayı yaptırdınız ya" ifadelerini kullandı.

TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI

Hürriyet Gazetesi ve Pantene iş birliğiyle gerçekleştirilen 47'nci Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu. Zorlu PSM'de gerçekleşen törende şıklık yarışı yaşandı. Bu isimlerden biri de Melisa Şenolsun oldu.

TRT 1 dizisi 'Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı, siyah göğüs dekolteli elbisesi ile ödül törenine katıldı. 25 yaşındaki oyuncu, tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.

Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı yönünde haberler çıkan Şenolsun, "Bunu burada da soracaksınız yani! Ben bununla ilgili açıklamamı yaptım. Teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızından bomba aşk itirafı!
Masumlar Apartmanı'nın yıldızından bomba aşk itirafı!
Masumlar Apartmanı'nın yıldızından bomba aşk itirafı!

Masumlar Apartmanı, Melisa Şenolsun, Bomba, Rüya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nın yıldızından bomba aşk itirafı! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

19:16 "Gözaltına alındı" iddiaları sonrası Sedat Peker'in yakını konuştu: Kendisinden haber alamıyoruz
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı 17:59 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! 16:17 Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun 12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?

Son Dakika Haberleri
19:16 "Gözaltına alındı" iddiaları sonrası Sedat Peker'in yakını konuştu: Kendisinden haber alamıyoruz
19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı
18:45 "Göreviniz el kaldırıp indirmek" diyen Kılıçdaroğlu'na , AK Partili vekillerden yanıt geldi
18:44 "İyi çalışmıyorsunuz" diyerek canlı yayına topladığı 900 işçiyi işten kovdu
18:15 Attila Szalai dönemi bitti
18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı
18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım
17:58 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı
17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla
17:48 Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak
Ampute Ligi maçı savaş alanına döndü, yumruklar havada uçuştu: Senin için gazi oldum Ampute Ligi maçı savaş alanına döndü, yumruklar havada uçuştu: Senin için gazi oldum         
19:17
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 19:23:23. #1.12#
SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı'nın yıldızından bomba aşk itirafı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement