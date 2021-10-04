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Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor - Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor

04.10.2021 07:50
Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor, System.String[]

TRT1 ekranının iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 41. bölümden 2. fragman yayınlandı. yeni bölümde Esat'ın annesi, Gülben'i istemek için Safiye'nin yanına geliyor. İsteme anında çok heyecanlanan Gülben'in en çok korktuğu şey başına geliyor ve herkesin için altına kaçırıyor.

Boşrellerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in paylaştığı Masumlar Apartmanı, yarın akşam 41. bölümüyle ekrana gelece. Evlilik kararı alan Gülben ve Esat, ciddi bir adım atıyor ancak isteme anında istenmeyen olaylar yaşanıyor.

GÜLBEN ALTINA KAÇIRIYOR

Dizinin yeni bölümünde ise Esat ve annesi, Gülben'i istemeye geliyor. Esat ve annesini görünce büyük bir panik yaşayan Gülben, herkesin içinde altına kaçırıyor. Kardeşini sakinleştirmek isteyen Safiye ise uzun zamandır tedavi olduğu için görmediği Naci'nin klarnetinin sesini duyuyor.

Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır. Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder.

Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gider. Eve döndüğünde ise konuşmak için Esat'ı terasa çağıran Gülben, evlilik teklifi ediyor.

Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor
Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor
Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor
Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor
Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor
Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor
Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor

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Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor - Son Dakika
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