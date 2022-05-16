Masumlar Apartmanı'nın çekildiği bina 108 milyona satışa çıkarıldı, Bülent Ersoy görüşmelere başladı - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nın çekildiği bina 108 milyona satışa çıkarıldı, Bülent Ersoy görüşmelere başladı

16.05.2022 08:59
Masumlar Apartmanı'nın çekildiği bina 108 milyona satışa çıkarıldı, Bülent Ersoy görüşmelere başladı

Diva lakaplı Bülent Ersoy, Masumlar Apartmanı dizisinin çekildiği Beyoğlu'ndaki ünlü apartmanı satın almak için harekete geçti. Diva, İtalyan mimar ile mühendislere yaptırılan ve içinde 12 daire bulunan binanın 108 milyon TL'ye satışa çıkarıldığını duyunca görüşmelere başladı.

Bu zamana kadar birçok dizi ile filmin çekimlerinde kullanılan ve son olarak Masumlar Apartmanı'nın çekildiği Beyoğlu'ndaki 'Temel Apartman' satışa çıkarıldı. 2 hafta sonra final yapacak olan Masumlar Apartmanı'nın çekimlerinin tamamlandığı bina için 7 milyon dolar yani 108 milyon TL isteniliyor.

DİVA SATIN ALMAK İSTİYOR

Posta'da yer alan habere göre, bu zamana kadar kazandıklarını gayrimenkule ve taksi plakalarına yatıran Diva lakaplı Bülent Ersoy da binanın satışa çıkarıldığını duyunca harekete geçti. Dizinin hayranı olan Diva, ünlenen binayı satın almak için de görüşmelere başladı.

190'AR METREKAREDEN 12 DAİRESİ VAR

100 yıl önce Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit tarafından İstanbul'a getirtilen İtalyan müzisyenlerin konaklaması amacıyla yapılan binada İtalyan mimar ve mühendislerin emeği var. İtalya'dan getirtilen inşaat malzemeleri kullanılan 7 katlı binanın 190'ar metrekarelik 12 dairesi var. Temel Apartman aynı zamanda İstanbul'da ilk kez asansör ve kalorifer kullanılan binası.

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Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nın çekildiği bina 108 milyona satışa çıkarıldı, Bülent Ersoy görüşmelere başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı'nın çekildiği bina 108 milyona satışa çıkarıldı, Bülent Ersoy görüşmelere başladı - Son Dakika
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