Mauro Icardi'den yeni aşkıyla paylaşım! - Son Dakika
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Mauro Icardi'den yeni aşkıyla paylaşım!

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yeni aşkı China Suarez ile gündemde. Oyuncu ve şarkıcı Suarez ile aşk yaşadığını sosyal medya üzerinden ilan eden Icardi, yeni bir paylaşım yaptı.

21.01.2025 09:12  Güncelleme: 09:22
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10 yıllık eşi Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile aşk yaşadığını ilan ederek gündeme bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz hafta bebek bekledikleri iddiasıyla gündeme gelen Icardi ve sevgilisi, iddiaları yalanlamıştı. Suarez, bir paylaşımında "Hamile değilim. Belki de 'kaynak' benim hakkımda sürekli yalan söyleyenle aynıdır" ifadelerini kullanmıştı.

AY YILDIZLI BİLEKLİK HEDİYE ETTİ

Arjantinli yıldız, China Suarez'e bir de ay-yıldızlı bilekliğini hediye etti. Sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte paylaşım yapan çift, taraftarın da beğenisini topladı.

Dolu dizgin yaşadıkları aşklarıyla gündemden düşmeyen çift yeni bir paylaşımda bulundu. Icardi, sevgilisinin uçaktan paylaştığı bir kareyi hikayesine ekledi.

Mauro Icardi'den yeni aşkıyla paylaşım!

Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde aşkını "En iyi hikayeler en beklemediğin anda başlar derler.. Kim bilir.. Bunlar kaderin işleri.. Ne kadar zaman geçerse geçsin ya da kaç yol giderse geçsin her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader... Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var, çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve birçok şeyin hayalini kurduğumuz karşılaşmalar. Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok.. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim" sözleriyle ilan etmişti.

Mauro Icardi\'den yeni aşkıyla paylaşım!

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Son Dakika Magazin Mauro Icardi'den yeni aşkıyla paylaşım! - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ateş:
    Bu adam sakatlık bahanesiyle havadan milyonlarca euroyla manita yapıp sefa sürüyor.Gs de oaralarının yenmesini uzaktan öööööyyleee izlesin. 2 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    boynuzlu icardi Galatasaray a kazığı soktu hemde ne kazık bütün transfer ler fiyasko 1 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Memleketin derdi İcardinin aşkımı?Sürekli bu adamla ilgili haber çıkıyor...? 1 0 Yanıtla
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