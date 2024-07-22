Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı - Son Dakika
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Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı

Spora olan tutkusuyla tanınan Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, Galatasaraylı yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye özenerek saçlarını sarıya boyattı.

22.07.2024 13:52
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Gündemle ilgili yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, yeni imajıyla adından söz ettirdi. DJ'lik kariyerinin yanı sıra sıra futbola ilgisiyle de tanınan 42 yaşındaki Kurt, saçlarını sarıya boyattı. Kurt'un yeni imajı Galatasaraylı yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye benzetildi.

Yeni imajını Instagram hesabından yayınlayan Kurt sadece kalp emojisi koyarken Demet Akalın'dan yorum gecikmedi. Hayat arkadaşının saçını boyatmasına şaşıran şarkıcı "İlk sorduğunda yaptır derken ciddi değildim" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı

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Son Dakika Magazin Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı - Son Dakika

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