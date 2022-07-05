Mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, doğum sonrası ilk fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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Mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, doğum sonrası ilk fotoğrafını paylaştı

05.07.2022 09:03

Mayıs ayında ikinci bebeğini dünyaya getiren güzel oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından doğumdan sonra ilk paylaşımını yaptı. Tatil sezonunu açan oyuncu, kayalık üzerinde oturduğu bir fotoğrafını paylaştı.

Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu. 2020 yılında ilk bebeği Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, geçtiğimiz mayıs ayında ikinci bebeği Leyla'yı dünyaya getirdi.

DOĞUM SONRASI İLK POZ

Oyunculuğa ara vererek bütün vaktini kızlarına ve eşine ayıran Sinem Kobal, bu süreçte sosyal medya hesabından da pek paylaşım yapmıyor. Hesabından nadir de olsa paylaşımlar yapan Kobal, doğum sonrası ilk fotoğrafını yayınladı. Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan oyuncu, tatil sezonunu açarak kayalıkların üzerinde oturduğu bir fotoğrafını paylaştı. Sinem Kobal'ın emoji koyarak paylaştığı fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, doğum sonrası ilk fotoğrafını paylaştı
Mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, doğum sonrası ilk fotoğrafını paylaştı
Mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, doğum sonrası ilk fotoğrafını paylaştı
Mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, doğum sonrası ilk fotoğrafını paylaştı
Mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, doğum sonrası ilk fotoğrafını paylaştı
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Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, doğum sonrası ilk fotoğrafını paylaştı - Son Dakika


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