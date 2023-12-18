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Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya gönderme - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya gönderme

Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı hakkında açıklamalarda bulundu. Erbil, Acun'un başarısını ve sahip olduğu medya şirketlerini eleştirdi.

Mehmet Ali Erbil\'den Acun Ilıcalı\'ya gönderme
18.12.2023 - 03:15,  Güncelleme: 03:19
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Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı. Yayında söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Erbil, "50 yıldır ekran önündeyim hiçbir şeyim yok. Acun bizimle röportaj yapmak için beklerdi, şimdi kanalları, futbol kulüpleri var, bu nasıl oluyor anlamadım." dedi.

'Bak Burası Çok Önemli' programına özel röportaj veren Erbil, bu röportajında Acun Ilıcalı hakkında da konuştu.

Erbil, önce yeniden çekilecek olan ve sunucusunun Cem Davran olması beklenen Çarkıfelek'ten bahsederek "Cem Davran bir Mehmet Ali Erbil edemez" yorumunu yaptı.

Bugünlerde TikTok üzerinden yayınlar yapan eski televizyon programcısı Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı. Erbil şu sözlerle Acun Ilıcalı'ya şu sözleri söyledi: "Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda 1 saat bekliyordu. 3-5 yıl içinde 2 tane ulusal kanal, 1 dijital platform, İngiltere'de 2 futbol takımı, 2 özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 eurom vardı, Almanya'da akladım da geldim."

MEHMET ALİ ERBİL'İN ACUN ILICALI İLE ARASI NEDEN BOZULDU?

Bundan bir süre önce Yapımcı Polat Yağcı, Mehmet Ali Erbil ile bir sözleşme imzalamış ve "Çarfılelek"in TV 8'de yayınlanması için anlaşmaya varmıştı...

Hatta programda hostes olarak Erbil'in kızı Yasmin'de hostes olarak yer alacaktı...

Geçtiğimiz günlerde TV 8'de "Çarkıfelek"programının duyurularının başlaması ve de programı Cem Davran'ın sunacağının açıklanması, Mehmet Ali Erbil'in adeta fitilini ateşledi...

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Kaynak: Magazinkolik
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