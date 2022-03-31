Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan 7. evliliğiyle ilgili yeni yorum - Son Dakika

Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Seda Sayan, bir süredir programında birlikte sahne aldığı müzisyen Çağlar Ökten ile birliktelik yaşıyordu. Ökten'den evlilik teklif aldığını doğrulayan Sayan, 7. kez nikâh masasına oturacak.

"7'İNCİYE GİDEMEZSEM 8'İNCİYE GİDERİM"

Mehmet Ali Erbil ise bir muhabirin "Seda Sayan yedinci evliliği yapıyor. Siz 4'te kaldınız. Sizin 5, 6 olacak mı?" sorusuna, "Ona yetişmeme daha çok var. 6'ncıya gidememiştim. '7'nciye kısmet' dedim. Bak 7'nci geldi. Şimdi 7'nciye gidemezsem, kısmet 8'nci nikahına giderim" yanıtını vermiş ve gündem olmuştu.

"KALBİN YAŞI OLMAZ"

Erbil, yeni bir açıklama yaparak, "Seda Sayan'ın 7. evliliği hayırlı uğurlu olsun. İnşallah mutlu olur bunu çok hak ediyor. Yaş farkını hiç bir şekilde konu etmeleri gerekiyor. Kalbin yaşı olmaz ki. Bu bir programlama işi değil. Aşkın yaşı olmaz" dedi.

"TV8'DE KARA LİSTEDE DEĞİLİM"

Tolga Yüce'nin ile yemekte buluşan Mehmet Ali Erbil, Tolga Yüce benim evladımdır. Her zaman yanımda oldu. Onun özellikle sinemada başarılı olmasını çok istiyorum." şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı hakkında da konuşan Erbil, "Ben TV8'de kara listede değilim. Yasaklı değilim TV8'de. Son günlerde bir çok canlı programa katıldım. Acun çok başarılı hiç bir problemim yok" dedi.

"HAYATIMIN FİLM OLMASINI İSTERİM"

Bergen film üzerine de konuşan Erbil, "Hayatımın film olmasını isterim ama benim hayatımı yazmak çizmek çok zor kara bir mizah olur. Bergen filmini izleyemedim bir yorum yapamam ama Bergen çok sevdiğim bir sanatçı." dedi.