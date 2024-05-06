Mehmet Ali Erbil, Araplardan para topladığı video ile gündeme geldi

Kısa süreli ayrılığın ardından Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz günlerde barışan Mehmet Ali Erbil, şimdi de gittiği bir lokantada Arap turistlerden para toplayarak dans ettiği video ile gündeme geldi.
Bir dönem sunduğu televizyon programlarıyla adından sıkça söz ettiren ve hafızalara kazınan şovmen Mehmet Ali Erbil uzun yıllardır "Kaçış sendromu" ile mücadele ediyor. Erbil, son olarak gittiği bir restoranda yaptıklarıyla yeniden gündeme geldi.
Bir restoranda eline aldığı şapka ile gezmeye başlayan Mehmet Ali Erbil, Arap turistlerin yanına dans ederek yaklaştı ve "Yallah yallah" diyerek şapkaya para atmalarını istedi. O anlarda Arap turistler şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı.
Arap turistlerden bir miktar para alan Mehmet Ali Erbil, daha sonra ise masadan ayrıldı. Restoranda yaşanan o ilginç anlardan geriye ise ünlü şovmenin yaptığı bu hareketler kaldı.
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