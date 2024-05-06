Mehmet Ali Erbil, Araplardan para topladığı video ile gündeme geldi - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil, Araplardan para topladığı video ile gündeme geldi

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Son dönemlerde özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son olarak gittiği bir lokantada Arap turistlerin elini öpüp para topladı.

06.05.2024 14:30  Güncelleme: 14:34
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Kısa süreli ayrılığın ardından Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz günlerde barışan Mehmet Ali Erbil, şimdi de gittiği bir lokantada Arap turistlerden para toplayarak dans ettiği video ile gündeme geldi.

RESTORANDA İLGİNÇ ANLAR

Bir dönem sunduğu televizyon programlarıyla adından sıkça söz ettiren ve hafızalara kazınan şovmen Mehmet Ali Erbil uzun yıllardır "Kaçış sendromu" ile mücadele ediyor. Erbil, son olarak gittiği bir restoranda yaptıklarıyla yeniden gündeme geldi.

TURİSTLER OLAN BİTENE ANLAM VEREMEDİ

Bir restoranda eline aldığı şapka ile gezmeye başlayan Mehmet Ali Erbil, Arap turistlerin yanına dans ederek yaklaştı ve "Yallah yallah" diyerek şapkaya para atmalarını istedi. O anlarda Arap turistler şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Arap turistlerden bir miktar para alan Mehmet Ali Erbil, daha sonra ise masadan ayrıldı. Restoranda yaşanan o ilginç anlardan geriye ise ünlü şovmenin yaptığı bu hareketler kaldı.

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, Araplardan para topladığı video ile gündeme geldi - Son Dakika

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