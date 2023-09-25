Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararı aldığı 40 yaş küçük sevgilisi aşkını haykırdı: 30 yaşında adamın veremediklerini veriyor - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararı aldığı 40 yaş küçük sevgilisi aşkını haykırdı: 30 yaşında adamın veremediklerini veriyor

Son Güncelleme: 25.09.2023 16:54

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında 20 yaşında bir kadınla beraber olabileceğini söyleyen Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi sessizliğini bozdu. Erbil ile çok mutlu olduğunu ve 2 aydır birlikte yaşadıklarını söyleyen genç kadın, "Gözüm ondan başkasını görmüyor. Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" dedi.

Temmuz ayında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında cinsel anlamda sağlıklı olduğunu ve 20 yaşında bir kadınla evlenebileceğini söyleyen 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 5 aydır kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyor. Daha önce 5 kez nikah masasına oturan Erbil ile birlikte olan Ceylan, ünlü ismin kendisine 30 yaşında bir adamın veremediği sevgiyi verdiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

"ONUN KRİTERLERİNE UYUYORUM, CİDDİ BİR YOLDAYIZ"

Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Gülseren Ceylan, Erbil'e aşkını haykırarak şunları söyledi: "Öncellikle ben 24 değil 26 yaşındayım. Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine uyuyorum. 5 ay önce tanıştık 2 aydır da beraber yaşıyoruz. Ailem ilişkimden haberdar ve onaylıyor. Ailem Almanya'da yaşıyor, bir süre orada yaşatıp ülkeye geldim. Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yoldayız, bütün ailesi de biliyor. Mali'yi tanıyan herkes ondan neden etkilendiğimi bilir. Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil."

Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararı aldığı 40 yaş küçük sevgilisi aşkını haykırdı: 30 yaşında adamın veremediklerini veriyor

"30 YAŞINDA BİR ADAMIN VEREMEDİĞİ BİRÇOK ŞEYİ VERİYOR"

"Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Evlenirsek çocuk isteyebilirim. Evlilik sözleşmesi isterlerse imzalarım. Benim ünlü kalma gibi bir derdim yok. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Şu an gözüm Mehmet Ali Erbil'den başkasını görmüyor. Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor. Çok eğleniyoruz. Ben daha önce hastanede çalışıyorum, hemşireyim. Mehmet Ali Erbil'in çocuklarıyla tanıştım aramız çok iyi. Yasmin Erbil'le aynı yaştayız. Beni kıyafet tercihimden dolayı çok kıskanıyor."

Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararı aldığı 40 yaş küçük sevgilisi aşkını haykırdı: 30 yaşında adamın veremediklerini veriyor

ERBİL: EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İSTEMEM, 15 YIL SONRA BÖYLE BİR MUTLULUK YAŞIYORUM

Sevgilisinin ardından canlı yayında konuşan Mehmet Ali Erbil ise "Onu herkes çok seviyor, köpeğim bile çok seviyor. Enerjisi ve doğal olması beni çok etkiledi. Bana genç yaşında çok şey yaşattı ve annemle aynı adı taşıyor. Evlilik yolundayız. Benim evliliklerimde hiç teklif olmamıştı hep akışına bırakmıştım. Gülseren'den evlilik sözleşmesi istemem onun öyle şeylerde gözü yok. Benden on misli yakışıklı ve zenginler istedi de o gitmedi. Sezin o yakın davranıyor ama Yasmin biraz daha mesafeli. Uzun bir aradan sonra böyle bir mutluluk yaşıyorum. 15 senedir hayatıma ilk defa birlikte yaşadığım biri giriyor" ifadelerini kullandı.

"ANDROPOZA GİRMEDİM, CİNSELLİĞİM DEVAM EDİYOR" DEMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil, Haber Bahane programında yaptığı özel hayat açıklamasında "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" demişti.

Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararı aldığı 40 yaş küçük sevgilisi aşkını haykırdı: 30 yaşında adamın veremediklerini veriyor
Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararı aldığı 40 yaş küçük sevgilisi aşkını haykırdı: 30 yaşında adamın veremediklerini veriyor
Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararı aldığı 40 yaş küçük sevgilisi aşkını haykırdı: 30 yaşında adamın veremediklerini veriyor
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Mehmet Ali Erbil, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararı aldığı 40 yaş küçük sevgilisi aşkını haykırdı: 30 yaşında adamın veremediklerini veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararı aldığı 40 yaş küçük sevgilisi aşkını haykırdı: 30 yaşında adamın veremediklerini veriyor - Son Dakika
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