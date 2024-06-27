Mehmet Ali Erbil'in yarışması Turnike'de ilk araba sahibini buldu! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in yarışması Turnike'de ilk araba sahibini buldu! Gözyaşları sel oldu

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Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu üstlendiği Turnike yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde ilk araba ödülü Ankara'daki bir aileye çıktı. Araba kazandığını gören aile, gözyaşlarına hakim olamadı.

27.06.2024 10:45
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Uzun yıllardır rahatsızlıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, Turnike yarışmasıyla ekranlara döndü. Erbil'in birbirinden ünlü isimleri ağırladığı yarışmada ilk araba ödülü, Ankara'da yaşayan bir aileye verildi.

AİLENİN DİŞLERİNİ YAPTIRACAK

Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümüne Ankara'da yaşayan bir aile bağlandı. Karı ve kocanın dişlerinin olmadığını gören Mehmet Ali Erbil, "Yarışma sonrasında araba kazanamazsanız ben kendi paramla sizin dişlerinizi yaptıracağım. Ankara'da tanıdığım çok iyi dişçiler var" dedi. Aileye "Trabzon hangi bölgemizdedir?" sorusu soruldu. "Karadeniz" diyerek doğru cevabı veren aile, bu sefer de araba ödülünün bulunduğu kutuyu açmaya çalıştı. Doğru sayıları söyleyen aile, arabanın sahibi oldu. Aile, ödülü görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Mehmet Ali Erbil'in yarışması Turnike'de ilk araba sahibini buldu! Gözyaşları sel oldu
Mehmet Ali Erbil\'in yarışması Turnike\'de ilk araba sahibini buldu! Gözyaşları sel oldu

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in yarışması Turnike'de ilk araba sahibini buldu! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mert çelik: bu adamın hafızası sorunluydu nıye calıstırıyorlarkı bırsey hatırlamıyordu 1 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: 50 sarışın programı yeniden başlasın. 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'in yarışması Turnike'de ilk araba sahibini buldu! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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