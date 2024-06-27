Mehmet Ali Erbil\'in yarışması Turnike\'de ilk araba sahibini buldu! Gözyaşları sel oldu

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Uzun yıllardır rahatsızlıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, Turnike yarışmasıyla ekranlara döndü. Erbil'in birbirinden ünlü isimleri ağırladığı yarışmada ilk araba ödülü, Ankara'da yaşayan bir aileye verildi.

AİLENİN DİŞLERİNİ YAPTIRACAK

Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümüne Ankara'da yaşayan bir aile bağlandı. Karı ve kocanın dişlerinin olmadığını gören Mehmet Ali Erbil, "Yarışma sonrasında araba kazanamazsanız ben kendi paramla sizin dişlerinizi yaptıracağım. Ankara'da tanıdığım çok iyi dişçiler var" dedi. Aileye "Trabzon hangi bölgemizdedir?" sorusu soruldu. "Karadeniz" diyerek doğru cevabı veren aile, bu sefer de araba ödülünün bulunduğu kutuyu açmaya çalıştı. Doğru sayıları söyleyen aile, arabanın sahibi oldu. Aile, ödülü görünce gözyaşlarına hakim olamadı.