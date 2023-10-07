Mehmet Ali Erbil, kasım ayında 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, kasım ayında 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor

Son Güncelleme: 07.10.2023 11:56

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, 6. kez evlilik kararı aldı. İkili, kasım ayında Amerika'da sade bir törenle nikah masasına oturacak.

66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 6 aydır kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyor. Bir süredir birlikte yaşayan çift, evlilik kararı aldı. İkili bir ay sonra yurt dışında evlenecek.

KASIM AYINDA EVLENECEKLER

2. Sayfa'nın haberine göre, Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle Kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planlıyor. Çiftin nikah törenine kimleri çağıracağı ve Gülseren Ceylan'ın nasıl bir gelinlik tercih edeceği merak edilmeye başlandı. Öte yandan babasının ilişkisine en başından beri sessiz kalan Yasmin Erbil'in nikaha katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

OĞLUNUN EVLİLİĞE KARŞI ÇIKTIĞI SÖYLENMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sadi'nin evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti. Mehmet Ali Erbil ise bu iddiayı yalanlayarak "Onların bir tek istekleri benim mutlu olmam Ali Sadi bile alıştı valla" demişti. Gülseren Ceylan ise Erbil'in çocuklarıyla çok iyi anlaştığını söylemişti.

Mehmet Ali Erbil, kasım ayında 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor
Mehmet Ali Erbil, kasım ayında 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor
Mehmet Ali Erbil, kasım ayında 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor
Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Mehmet Ali Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, kasım ayında 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor - Son Dakika


Son Dakika
14:24 Şiddet olayından sonra gözden kaybolan Ozan Güven, sessizliğini bozdu
14:17 AK Parti'nin MKYK listesinde 49 isim çizik yedi
14:16 Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan Ligi için dedikleri Avrupa'yı ayaklandırdı
13:45 Liste değişti! İşte UEFA sıralamasında en yüksek puana sahip Türk takımı
13:17 AK Parti'de yeni MKYK! İşte isim isim sıralı tam liste
12:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
12:45 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Hamas gerilimi için ilk yorum: Tüm tarafları itidale davet ediyoruz
12:33 Annesinin resminin yer aldığı koreografi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk Kabine'nin ardından emekli memurlarımıza yeni müjdemizi açıklayacağız
12:19 Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı! Sıralamadaki yeri herkesi şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2023 15:04:38. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil, kasım ayında 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement