Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel

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Mehmet Ali Erbil ile ilişkilerine bir şans daha vererek barışan Gülseren Ceylan, açıksözlülüğüyle ağızları açık bıraktı. Erbil ile parası ve ünlü olduğu için birlikte olduğunu söyleyen Ceylan, cinsel hayatlarının çok güzel olduğunu belirtti.

16.09.2024 15:55  Güncelleme: 16:36
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Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Turnike yarışmasını sunan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda imam nikahı kıydığı 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile kısa süreli bir ayrılık yaşadı. Gülseren Ceylan, barıştığı Erbil ile neden birlikte olduğunu anlattı.

"GÜÇLÜ, ÜNLÜ, PARASI VAR"

Erbil ve Ceylan, sık sık TikTok'tan canlı yayın açarak takipçileriyle sohbet ediyor. Aralarındaki yaş farkından dolayı eleştirilen Ceylan, canlı yayında "Mahallede 65 yaşında bir adamla görüşecek halim yok. Doğruya doğru Allah Allah ya... Tabi ki de onun güçlü olması ünlü olması, parasının olması, komik olması kriterlerin hepsini dolduruyor yani. Hala bir şeylerin çok güzel olabilmesi... Hepsinin etkisi var yani. Sizin kriterleriniz yok mu hayatta?" diyerek ağızları açık bıraktı.

Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel

ERBİL: CİNSEL ANLAMDA SAĞLIKLIYIM

Geçtiğimiz sene Gökay Kalaycıoğlu'nun Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, cinsel hayatıyla ilgili "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" demişti.

Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Mehmet Ali Erbil\'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Murat:
    konuşmaya bak ya tam VAROŞŞŞŞ 99 8 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    yalanın batsın kuşlar ötmez olmuştur net 80 4 Yanıtla
  • C S:
    hehe bizde yedik 50 4 Yanıtla
  • Emsal doğan:
    o sana muhtemelen başka bişi batırıyo?????? 41 6 Yanıtla
  • Aydın Gökmen:
    Köpekde para olsa sorun olmaz diyo kız dobra kızmıs 41 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Kız volkan demirele benziyor 31 4 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Anlat anlat heyecanlı oluyor 24 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ah Mehmet Ali ah bu kız seni rezil etti'de senin haberin yok seni yerle bir etti 23 1 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    Kus ucmaz kervan gecmez 21 1 Yanıtla
  • Mesut Çakar:
    Birşeyleri ispatlamaya çalışıyorsan durduk yere eğer,özgüven kaybı başlamış demektir 21 1 Yanıtla
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