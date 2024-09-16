Mehmet Ali Erbil\'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel

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Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Turnike yarışmasını sunan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda imam nikahı kıydığı 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile kısa süreli bir ayrılık yaşadı. Gülseren Ceylan, barıştığı Erbil ile neden birlikte olduğunu anlattı.

"GÜÇLÜ, ÜNLÜ, PARASI VAR"

Erbil ve Ceylan, sık sık TikTok'tan canlı yayın açarak takipçileriyle sohbet ediyor. Aralarındaki yaş farkından dolayı eleştirilen Ceylan, canlı yayında "Mahallede 65 yaşında bir adamla görüşecek halim yok. Doğruya doğru Allah Allah ya... Tabi ki de onun güçlü olması ünlü olması, parasının olması, komik olması kriterlerin hepsini dolduruyor yani. Hala bir şeylerin çok güzel olabilmesi... Hepsinin etkisi var yani. Sizin kriterleriniz yok mu hayatta?" diyerek ağızları açık bıraktı.

ERBİL: CİNSEL ANLAMDA SAĞLIKLIYIM

Geçtiğimiz sene Gökay Kalaycıoğlu'nun Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, cinsel hayatıyla ilgili "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" demişti.