Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ifadelerinde ağız birliği etti - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ifadelerinde ağız birliği etti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Yasadışı Bahis Kanunu'na Muhalefet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ''Haberimiz yoktu, oyuna geldik'' diyerek ağız birliği etmeleri dikkat çekti.

12.11.2024 11:00  Güncelleme: 11:09
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yasa dışı bahis reklamlarını teşvik eden ünlüler hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil için "ev hapsi" kararı verilirken, 12 kişi tutuklandı.

MEHMET ALİ ERBİL: FARK ETMEDİM

Olayın yankıları sürerken Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ilk ifadeleri ortaya çıktı. Erbil, yaptığı savunmada "Yasadışı bahis reklamı yapılan videonun anı olarak çekildiğini sanmıştım. Yasadışı bahis sitesi reklamını yapan tişörtleri giyen kişileri de video çekimi sırasında fark etmedim" dedi.

SERDAR ORTAÇ: ORDA OYUNA GELDİK

Serdar Ortaç ise "Otel açılışına davet ettiler, gittim Malta adasına, restoran açılışı var diye çağırdılar. Orada katakulliye getirip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orda oyuna geldik yani. Hatta maç açıktı, 'Serdar bey skor ne olur?' diye sordu. Ben üst alt ne olur bunlardan anlamıyorum. Pişmanım, üzgünüm" diyerek kendini savundu.

EŞZAMANLI OPERASYON

Dün düzenlenen eşzamanlı operasyonla şovmen Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya üzerinden kendisini girişimci işinsanı olarak tanıtan İbrahim Yılmaz, sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sera Caner Sarıçam ve Esma Sözen, Rus uyruklu oyuncu Aleksander Menshikof, Aleyna Göreci, Doğukan Demirtaş, Emircan Çelik, Emirhan Karuç, F.E.N., Muhammed Sümertaş, Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Şüpheliler, Bilişim Suçları Bürosu'nda savcıya ifade verdi.

BATUHAN İÇİN YAKALAMA KARARI

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenlerden biri de eski futbolcu Batuhan Karadeniz oldu. Karadeniz'in de arasında olduğu 5'i yurtdışında olan 7 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.

YILLIK 50 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Yasadışı bahis nedeniyle her yıl Türkiye'den yurtdışına çıkan para miktarı 50 milyar dolara ulaştı. Ünlü futbolcuları, spor kulüplerini ve sanatçıları kullanarak reklam yapan yasadışı bahis şirketleri bu sayede, Türkiye'deki resmi bahis şirketinin neredeyse 3-4 katını kazanıyor. Yasadışı bahis özellikle spor dünyasında büyük bir tehdit oluşturuyor. Dolaşan para o kadar büyük miktarda ki söz konusu yasadışı bahis şirketleri futbol maçlarında manipülasyon, şike yapıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'deki yasadışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı geniş çaplı bir mücadele başlatırken Cumhuriyet savcılıkları da yaptıkları soruşturmalarla suçun önüne geçmeye çalışıyor.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ifadelerinde ağız birliği etti

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ifadelerinde ağız birliği etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu ikisi vaktiyle beraber uçağa binip binip kıbrısa kumar oynamaya giderlerdi. Şimdi bunların bu konuyla gündeme gelmeleri sizce tesadüf mü. 12 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    avukatları sayesındedır 10 0 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    cikamasinlar içerden içeri onların arayippta bulamadığı yer 4 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    bu kumarı kim çıkardıysa Allah belasını versin 2 0 Yanıtla
  • Erkan Durak:
    Bu millet neden yasa dışı bahis oynuyor,yasal bahis neden oynamıyor tuhaf 2 0 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Memlekette başka dert yok gibi bir de bu iki şebek başımıza çıktı, atın bunları içeri onlar da rahat etsin biz de. 1 0 Yanıtla
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