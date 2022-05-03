Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor

03.05.2022 08:30

30 Nisan'da Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturan Hadise, dün akşam Kıbrıs konserinde evliliği hakkında konuştu. Çok mutlu olduğunu söyleyen Hadise, "Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim" dedi.

Bir süredir birlikte olan ve yaz aylarında düğün yapacakları konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti 30 Nisan Cumartesi akşamı Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdu. Basına kapalı yapılan nikah töreninde davetlilerin de görüntü alması yasaklandı. Nikahın ardından dün akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıkan Hadise, evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu.

NİKAHLARINA SADECE 20 KİŞİ KATILDI

Gözlerden uzak bir şekilde evlenen çiftin nikah törenlerine ait detaylar ortaya çıktı. 2. Sayfa programının haberine göre, çiftin nikah törenleri 20 kişilik basına kapalı olarak yapıldı. Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin'in kıydığı nikahta konuklardan fotoğraf ve video çekmemesi istendi. Ramazan'ın son günlerinde yapılan törende ikili, nikahtan sonra 20 davetli ile birlikte iftar yemeği yedi.

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor

"EŞİM BANA KRALİÇELER GİBİ BAKIYOR"

Kıbrıs konserinde Prenses şarkısını söyledikten sonra konuşan Hadise, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyordum ama ilk defa evlendikten sonra söylüyorum. Şarkımda prensesler gibiydim baba evinde diye ama eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği ve hep yanımda olduğu için" dedi. Çiftin nikah törenine ait fotoğrafları ne zaman paylaşacağı ise merak konusu oldu.

ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Nikah öncesi sıkı bir diyete girerken fazla kilolarını veren Hadise, konserinde gold detaylı süper mini bir elbise tercih etti. Peş peşe söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan şarkıcı, sahne pozlarını da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Güzelliğiyle sahnede göz kamaştıran şarkıcı, fotoğraflarını "Kıbrıs'tan iyi bayramlar" notuyla yayınladı.

İşte Hadise'nin konserinden kareler...

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı Demet Akalın'dan buzları eriten paylaşım! Hadise'ye tebrik mesajı: Bayan Dinçerler, çok mutlu olun Görüntü alınmaması için tedbirler üst düzeydeydi! Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün töreninden ilk kareyi görümce paylaştı Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
YORUMLAR
500
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı

Mehmet Dinçerler, Evlilik, Konser, Kıbrıs, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 08:57:21. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement