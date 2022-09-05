Chafemme Defilesi Yaza Damgasını Vurdu - Son Dakika
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Chafemme Defilesi Yaza Damgasını Vurdu

05.09.2022 19:59
Chafemme Defilesi Yaza Damgasını Vurdu

Melek Doğan'ın markası olan "Chafemme" Barbi Tatilde kreasyonuyla 31 Ağustos 2022 tarihinde Antalya Transatlantik Hotel'de düzenlediği defilesinde Best Model Of Turkey finalistleriyle birlikte yaklaşık 1.500 kişinin izlenimiyle ayakta alkışlandı.

Barbie serileriyle geleceğini ifade eden Melek Doğan, ilk defilesinde Barbi kreasyonuyla büyük ilgi gördüğünü ve ikinci defilesinde yaz konseptini birleştirip Barbi Tatil 'de diyerek günümüz kadın modasına farklı bir yön çizdiğini ve güçlü kadınların markette, sokakta, plajda ve her yerde olduğunu iletti.

Üçüncü defilesinde de Barbi'nin farklı bir yönünü tasarımlarıyla birleştireceğini söyleyen Melek Doğan, Türkiye'de bugüne kadar oluşturulmamış bir moda anlayışına imza atacağını vurguladı.

Barbie tatilde konseptinde yapmış olduğu defilesi Asil Çağıl koreografisiyle büyük ilgi gördü.

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Kaynak: Snob Magazin

Tatil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Chafemme Defilesi Yaza Damgasını Vurdu - Son Dakika

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