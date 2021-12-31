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Melek Mosso'dan hayranlarına müjde - Son Dakika

Melek Mosso'dan hayranlarına müjde

31.12.2021 01:54
Melek Mosso'dan hayranlarına müjde

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 gündür süren yılbaşı konserler serisinde Melek Mosso sahne aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 gündür süren yılbaşı konserler serisinde Melek Mosso sahne aldı. Mosso hayranlarına yılbaşı müjdesi vererek senfoni orkestrasıyla arabesk bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Bodrum Belediyesi tarafından Türkiye'nin en uzun soluklu yılbaşı etkinliğinin 13'üncü gününde Bodrum Belediye Meydanında ünlü sanatçı Melek Mosso sahne aldı. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği 'Yılbaşı Partisi' etkinlikleri kapsamında Melek Mosso'yu dinlemeye için Bodrum Belediye Meydanında adım atacak yer kalmadı. Meydana sığmayan Mosso hayranları cadde ve sokakları kapattı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı konserde Mosso sevilen şarkılarını hayranlarıyla paylaştı. zaman zaman eğlendiren zaman zaman ise duygu dolu anlar yaşatan Mosso yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Binlerce kişi Mosso'nun şarkılarına eşlik etti. Belediye tarafından yapay kar gösterisi ile vatandaşlar unutulmaz Melek Mosso ile unutulmaz saatler yaşadı.

Senfoni orkestrasıyla arabesk projesi yolda

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Melek Mosso, "Pandemide her meslek grupları aynı sıkıntıyı çekti bizlerde çektik. Umarım 2022'de bu sağlıksız günler kaybettiklerimiz, üzüldüklerimiz geri kazanırız. İşimizle ilgili maddi manevi içimizden geçenlerle ilgili umarım herkesin istedikleri ve diledikleri gerçekleşir. 2022 yılında yeni singlelar gelecek birkaç tane üst üste ondan sonra da yaz boyunca da büyük bir projem var. Melek Mosso senfoni orkestrasıyla arabesk projesi olacak. Bunun ilk defa burada haberini veriyorum. Bodrum'da kesinlikle çıkmayı istiyorum, enerjinin yoğun olduğu bu şehirde insanlara seslenmek şarkı söylemek çok önemli. Bu gecede enerjiyi buradan alıyoruz" dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, "Ciddi bir kalabalık var, belki yapılan konserlerin en kalabalığı şu an da. O anlamda güzel ben Melek Hanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz ne zaman arasak seve seve başkanım biz Bodrum'u seviyoruz diyorlar. Senfoni orkestrası arabesk şarkıların da ev sahipliğini yapmaya talibiz. Klip çekmek isterse kaleyi her yeri açarız" diye konuştu.

Konser sonunda Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, ünlü sanatçı Mosso'ya plaket ve çiçek taktim ederek yılbaşı gecesi Bodrumluları Belediye meydanına beklediğini söyledi. - MUĞLA

Melek Mosso'dan hayranlarına müjde
Melek Mosso'dan hayranlarına müjde
Melek Mosso'dan hayranlarına müjde
Melek Mosso'dan hayranlarına müjde
Melek Mosso'dan hayranlarına müjde
Melek Mosso'dan hayranlarına müjde
Melek Mosso'dan hayranlarına müjde
Melek Mosso'dan hayranlarına müjde

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Melek Mosso, Yılbaşı, Bodrum, Muğla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Melek Mosso'dan hayranlarına müjde - Son Dakika Magazin


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