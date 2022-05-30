Melek Mosso'nun iptal edilen konserinden sonra yeni sahne alacak isimler belli oldu - Son Dakika
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Melek Mosso'nun iptal edilen konserinden sonra yeni sahne alacak isimler belli oldu

30.05.2022 14:30

Melek Mosso'nun Isparta'daki konserinin ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edilmesinin ardından kadrodaki Funda Arar ve Derya Uluğ da konserlerini iptal etti. Yaşanan gelişmelerin ardından festivalin yeni kadrosu Seda Sayan, Işın Karaca ve Niran Ünsal oldu.

Başarılı şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Isparta'da Gül Festivali kapsamında vereceği konser gelen tepkilerin ardından iptal edildi. Mosso'ya yapılan muameleden rahatsız olan Funda Arar ve Derya Uluğ da festivaldeki konserlerini iptal etti.

SEDA SAYAN TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan ise Seda Sayan oldu. Instagram hesabından konser afişini yayınladıktan sonra tepki çeken Seda Sayan, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada "Sanatçıların konser takvimini menajeri belirler. Ben haftanın beş günü zaten full çalıştığım için bazen havaalanında öğreniyorum konser yeri ve bilgilerini. menajerim Osman Yuvacı anlaşmayı yapmış Melek kardeşimle ilgili araştırmayı yaptığımda Melek'in sanatına ya da kadınlığına değil bir konserinde kadınlar ile ilgili konuşurken yaptığı parmak işaretinden dolayı Isparta Belediyesi'nin tepki gösterdiğini öğrendim. Melek adına merak edip o hareketi videodan izledim. Bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmamasını dilerim" dedi.

Melek Mosso'nun iptal edilen konserinden sonra yeni sahne alacak isimler belli oldu

FUNDA ARAR VE DERYA ULUĞ KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesinin ardından meslektaşına destek olan Derya Uluğ ve Funda Arar, Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak konserlerini iptal ettiklerini duyurdu. Arar, açıklamasında "Çok değerli Ispartalılar. 5 Haziran Pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere" derken Uluğ da "Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YENİ KONSER KADROSU NETLEŞTİ

Bazı sivil toplum kuruluşları tarafından "ahlaksızlığa özendirdiği" iddiasıyla gelen tepkiler sonucu konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan ile anlaşıldı. Funda Arar ve Derya Uluğ'un da konserlerini iptal etmesiyle yeni kadro belli oldu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, festivalin yeni kadrosuna ise Seda Sayan'ın yanı sıra Niran Ünsal ve Işın Karaca yer aldı.

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Son Dakika Magazin Melek Mosso'nun iptal edilen konserinden sonra yeni sahne alacak isimler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melek Mosso'nun iptal edilen konserinden sonra yeni sahne alacak isimler belli oldu - Son Dakika
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