Melih Gökçek... ŞAHAN GÖKBAKAR'A DARP TEHDİDİ! - Son Dakika

Melih Gökçek... ŞAHAN GÖKBAKAR'A DARP TEHDİDİ!

Melih Gökçek... ŞAHAN GÖKBAKAR\'A DARP TEHDİDİ!
Son Güncelleme: 25.08.2022 09:42

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Şahan Gökbakar'ı tehdit etti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı'nın hedef aldığı komedyen Cem Yılmaz'a destek veren Şahan Gökbakar'ı hedef gösterdi.

Gökçek, Gökbakar'ı dini duyguları kullanmakla suçlayarak, "İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme…

Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun, hem senin ağzını gözünü dağıtan. Yapma… Haddini bil…" dedi.

Melih Gökçek... ŞAHAN GÖKBAKAR'A DARP TEHDİDİ!

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Konakçı'nın geçmişte Cem Yılmaz'ı hedef aldığı bir videonun yeniden sosyal medyada gündem oldu. Cem Yılmaz'ın 'CM101MMXI Fundamentals' adlı gösterisinde yaptığı espriyi hedef alan Konakçı şunları söylemişti:

"Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış.

Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti."

Melih Gökçek... ŞAHAN GÖKBAKAR'A DARP TEHDİDİ!

Cem Yılmaz, yeniden gündem olan videonun Twitter'da TT olmasının ardından sosyal medya hesabından Konakçı'ya, "2023'de 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum" yanıtını verirken ünlü komedyene meslektaşı Şahan Gökbakar'dan da destek geldi.

İmam Konakçı'ya gönderme yapan Şahan Gökbakar, paylaşımında "Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır.

Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz." ifadelerine yer verdi.

Melih Gökçek... ŞAHAN GÖKBAKAR'A DARP TEHDİDİ!
Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Melih Gökçek... ŞAHAN GÖKBAKAR'A DARP TEHDİDİ! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melih Gökçek... ŞAHAN GÖKBAKAR'A DARP TEHDİDİ! - Son Dakika
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