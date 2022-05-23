Melis Birkan kimdir? Melis Birkan hayatı ve biyografisi! Melis Birkan kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melis Birkan merak konusu oldu. İşte Melis Birkan hakkında merak edilen Melis Birkan kimdir, Melis Birkan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
Doğum tarihi: 15 Temmuz 1982
(39 yaşında),
Ankara
Boy: 1,74 m
İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamladı. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Leyla ile Mecnun dizisinin 3. sezonundaki "Leyla" rolünde oynadı.
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