Melis Sezen Sessizliğini Bozdu - Son Dakika
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Melis Sezen Sessizliğini Bozdu

13.05.2022 20:49
Melis Sezen Sessizliğini Bozdu

Oyuncu Melis Sezen'in bir ödül töreninde giydiği dekolteli kıyafeti eski milletvekili Ahmet Çakar tarafından eleştirilmiş ve bu sözler kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Tartışmalarla ilgili sessizliğini bozan Melis Sezen, "Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle" dedi.

Eski milletvekili Ahmet Çakar, katıldığı bir programda, oyuncu Melis Sezen'in dekolteli kıyafetini hedef alarak, "Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık, toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Yani bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?" ifadelerini kullanmıştı.

KAMUOYUNDAN AHMET ÇAKAR'A TEPKİ

Söz konusu açıklamalardan sonra Ahmet Çakar, kamuoyundan büyük tepki geldi. Hazal Kaya, Ayşegül Aldinç, Bige Önal ve Burcu Biricik çok sayıda ünlü isim Çakar'a tepki gösteren paylaşımlarda bulundular.

MELİS SEZEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tepkilerin ardından oyuncu Melis Sezen de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eleştirilere yanıt verdi.

Melis Sezen dekolteli kıyafeti ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…" diye yazdı.

Melis Sezen Sessizliğini Bozdu
Melis Sezen Sessizliğini Bozdu
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Milletvekili, Ahmet Çakar, Melis Sezen, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Melis Sezen Sessizliğini Bozdu - Son Dakika


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