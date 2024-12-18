Melisa Ilıcalı\'dan Şeyma Subaşı\'na tatil isyanı

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Aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa Ilıcalı ile Youtube kanalında sohbet etti. Programda Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı'na tatil için isyan ettiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

"NE GÜZEL DERTLER VAR"

Tatile sürekli aynı yere götürüldüğü için isyan eden Melisa Ilıcalı, "Bu yaz çok sıkıcıydı. Geçen yaz tekneye bindik ondan önceki yaz Afrika'ya gittik. Bu yaz hep gezdiğim yerlere gittim." dedi. Annesinden kendisini Tokyo'ya götürmesini isteyen Melisa Ilıcalı'nın o anlarına "Ne güzel dertler var" yorumları yapıldı.