Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı

Geniş Video İzle

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa Ilıcalı'nın tatil isyanı sosyal medyada çok konuşuldu. Tatile daha önce gittikleri yerlere götürüldüğü konusunda isyan eden Melisa Ilıcalı, annesi Şeyma Subaşı'dan kendisini Tokyo'ya götürmesini istedi. O anlara sosyal medyada ''Ne güzel dertler var'' yorumları yapıldı.

18.12.2024 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa Ilıcalı ile Youtube kanalında sohbet etti. Programda Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı'na tatil için isyan ettiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

"NE GÜZEL DERTLER VAR"

Tatile sürekli aynı yere götürüldüğü için isyan eden Melisa Ilıcalı, "Bu yaz çok sıkıcıydı. Geçen yaz tekneye bindik ondan önceki yaz Afrika'ya gittik. Bu yaz hep gezdiğim yerlere gittim." dedi. Annesinden kendisini Tokyo'ya götürmesini isteyen Melisa Ilıcalı'nın o anlarına "Ne güzel dertler var" yorumları yapıldı.

Melisa Ilıcalı\'dan Şeyma Subaşı\'na tatil isyanı

Sosyal Medya, Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Sosyal Medya, 3-sayfa, Magazin, Medya, Tokyo, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yildiray:
    özellikle annesi kötü Bi örnek çocuğa.zengin koca için gitmediği yer kalmadı 24 2 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Ne olacaktı yani!? Böyle bir babadan, özellikle de anadan daha olgun, daha aklı başında bir insan mı bekliyorduk.!! 25 1 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Cocuktur ne goruyorsa yapiyor kotu yorum yapmayin bence.!!! 15 5 Yanıtla
  • Ogun IsguzarzJ q:
    Ayıp etmişler gerçektende hafta sonu götürün çocuğu ne üzüyor sunuz 15 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:01:40. #1.13#
SON DAKİKA: Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.