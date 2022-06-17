Melisa Şenolsun, kendisine sansür uyguladı! Göğüs ucunu emojiyle kapattığı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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Melisa Şenolsun, kendisine sansür uyguladı! Göğüs ucunu emojiyle kapattığı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı

17.06.2022 11:19

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle ekranlara gelen Melisa Şenolsun, iddialı kıyafetiyle bir davete katıldı. Transparan bir sütyen giyen oyuncu, frikik vermemek için göğüs ucunu emoji ile kapattı.

Atiye ve Masumlar Apartmanı dizilerindeki başarısıyla adından söz ettiren 25 yaşındaki Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve kıyafet tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

GÖĞÜS UCUNU KAPATTI

Dün bir iç çamaşır markasının davetine katılan Şenolsun, iddialı tercihiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu zamana kadar katıldığı törenlerdeki dekolteli kıyafetleriyle çok konuşulan oyuncu, son olarak transparan bir sütyen tercih etti. Deniz kenarında peş peşe pozlar veren oyuncu, bir karede frikik vermemek için göğüs ucunu siyah kalp emojisi ile kapattı. Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Oyuncu Melisa Şenolsun'dan ilginç sansür! Göğüs ucunu emojiyle kapattı
Oyuncu Melisa Şenolsun'dan ilginç sansür! Göğüs ucunu emojiyle kapattı
Oyuncu Melisa Şenolsun'dan ilginç sansür! Göğüs ucunu emojiyle kapattı
Oyuncu Melisa Şenolsun'dan ilginç sansür! Göğüs ucunu emojiyle kapattı
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Melisa Şenolsun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melisa Şenolsun, kendisine sansür uyguladı! Göğüs ucunu emojiyle kapattığı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı - Son Dakika


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