Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı, duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi. Öte yandan, Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan dayısının sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Levent İnanır, felç riski ve yoğun bakım iddialarının gerçek olmadığını belirterek sözlerine şunları ekledi: "Dayım sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu."

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul da sosyal medya hesabından Kadir İnanır'ın durumu hakkında şu paylaşımda bulundu; "Kadir İnanır'ın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Durumu stabil olmakla birlikte yalnızca tedbir amaçlı olarak doktorlar tarafından müşahade altında tutulmaktadır. Yanıltıcı bilgilendirmelere itibar edilmemesi kendisi ve ailesinin ricasıdır."

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Hastanenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."